Песков заявил о росте недовольства жителей Евросоюза политикой своих лидеров

По его словам, это связано со стремлением европейских лидеров продолжать военный конфликт, для чего они «залезают в карман своих налогоплательщиков».

«Это очевидно», — указал представитель Кремля.

Он добавил, что руководители стран Евросоюза всё чаще игнорируют интересы своего населения.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе пора возобновить диалог с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».