Песков заявил о росте недовольства жителей Евросоюза политикой своих лидеров
Недовольство граждан Евросоюза своими лидерами продолжает нарастать. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, это связано со стремлением европейских лидеров продолжать военный конфликт, для чего они «залезают в карман своих налогоплательщиков».
«Это очевидно», — указал представитель Кремля.
Он добавил, что руководители стран Евросоюза всё чаще игнорируют интересы своего населения.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе пора возобновить диалог с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
