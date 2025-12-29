Песков напомнил про слова Трампа о теряющей земли Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева о плане «Б» для России, напомнил о словах американского лидера Дональда Трампа о потере земель.
Он указал, что глава Белого дома, «по всей видимости обращаясь к украинским собеседникам», неоднократно напоминал, что «Украина теряет земли и будет их терять дальше».
«И завтра ситуация будет отличаться от той ситуации, которая сегодня. Вот это план и A, и B, и С», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Москва согласна с оценкой Трампа о приближении мира на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
