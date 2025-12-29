Песков напомнил про слова Трампа о теряющей земли Украине

Он указал, что глава Белого дома, «по всей видимости обращаясь к украинским собеседникам», неоднократно напоминал, что «Украина теряет земли и будет их терять дальше».

«И завтра ситуация будет отличаться от той ситуации, которая сегодня. Вот это план и A, и B, и С», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Москва согласна с оценкой Трампа о приближении мира на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».