Бесконтрольное применение рецептурных препаратов ведет к осложнениям и побочным последствиям, их реклама в России и так запрещена, заявил НСН директор компании DSM Group Сергей Шуляк.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что реклама безрецептурных лекарств на телевидении должна быть ограничена, чтобы люди не занимались самолечением, грозящим осложнениями. Леонов подчеркнул, что обращение граждан к чат-ботам с искусственным интеллектом для постановки диагнозов или поиска вариантов лечения в интернете может представлять серьезную угрозу, передает ТАСС. Шуляк назвал это предложение «хайповым».