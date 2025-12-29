Запрет рекламы лекарств на ТВ назвали «хайпом»
От рекламы безрецептурных средств не было зафиксировано никаких негативных последствий, заявил НСН Сергей Шуляк.
Бесконтрольное применение рецептурных препаратов ведет к осложнениям и побочным последствиям, их реклама в России и так запрещена, заявил НСН директор компании DSM Group Сергей Шуляк.
Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что реклама безрецептурных лекарств на телевидении должна быть ограничена, чтобы люди не занимались самолечением, грозящим осложнениями. Леонов подчеркнул, что обращение граждан к чат-ботам с искусственным интеллектом для постановки диагнозов или поиска вариантов лечения в интернете может представлять серьезную угрозу, передает ТАСС. Шуляк назвал это предложение «хайповым».
«Эта идея возникает с периодичностью в несколько лет, можно назвать это хайповой идеей. Депутаты хотят пропиариться на этой теме, но никакого логического основания под данным запретом не существует. Законодательство у нас запрещает рекламу рецептурных лекарственных препаратов, у нас разрешена реклама только безрецептурных препаратов. Бесконтрольное применение рецептурных препаратов ведет к осложнениям и побочным последствиям, а безрецептурные препараты даже при нарушении правил приема не могут привести к серьезным побочным последствиям. Понятно, что и пищевой солью можно отравиться, но это крайности. От рекламы безрецептурных средств не было зафиксировано никаких последствий. Профильные ведомства будут против этой инициатив, для этого нет никаких оснований и целесообразности», - рассказал он.
Реклама БАДов не нарушает закон, а всех, кто рекламирует ненадлежащие препараты, накажут компетентные органы, заявил в пресс-центре НСН гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.
