Круче «Евровидения»: Техорганизатор «Интервидения» раскрыл детали конкурса
Член оргсостава по техническому обеспечению «Интервидения» Дмитрий Яковлевский в эфире НСН отметил, что конкурс в Москве пройдет без привязки к политике и будет кардинально отличаться от «Евровидения».
Основатель международной дизайн-лаборатории «Twenty Five» Дмитрий Яковлевский, который вошел в оргсостав по техобеспечению «Интервидения-2025», в беседе со специальным корреспондентом НСН сообщил, что конкурс по организации превзойдет «Евровидение».
«"Интервиение" — интересный проект, который объединяет очень много стран, которые не участвуют в "Евровидении". Это будет большой культурный удар по музыке, по исполнителям, исполнениям, странам. Главное, что этот проект объединяет много стран и личностей через музыку. Это красиво. Нам сейчас такого точно не хватает. У всех в сфере интертеймента есть большая надежда на то, что этот проект даст буст и усиление, чтобы страны-участники возобновили свои взаимоотношения для дальнейшего сотрудничества», - отметил он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
При этом, по словам Яковлевского, организаторы «Интервидения» смогут удивить зрителей.
«Насчет технологий, которые будут использоваться на "Интервидении", многого сказать не могу, но знаю точно, что команда, которая работает на проекте, точно удивит и точно сделает круче, чем "Евровидение". Коллеги очень сильно стараются отделяться от "Евровидения", делать что-то новое и не повторять за ним. Это будет отдельный уникальный проект. Я уверен, что коллеги будут использовать самые технологичные решения, самую современную графику, и точно покажут, что в России можно делать мероприятия и конкурсы круче, чем на Западе или в других странах мира», - отметил член оргсостава по техобеспечению конкурса.
К тому же он пообещал, что «Интервидение», в отличие от «Евровидения», будет далеко от политики.
«Мы очень надеемся, что, в отличие от "Евровидения", у нас не будет настолько большой привязки к политике и взаимоотношениям между странами. Безусловно, есть страны, с которыми мы дружим больше, но я уверен, что именно в конкурсе "Интервидение" настолько банально и в лоб отношения между странами не будут отражаться на выступлении артистов. Я уверен, что команда, которая будет реализовывать это мероприятие, сделает все возможное, чтобы как раз этим отделить себя от "Евровидения"», - заключил Яковлевский.
Международный песенный конкурс «Интервидение» состоится в Москве 20 сентября 2025 года на стадионе «Live Arena». В нем примут участие представители минимум 20 стран. Россию на конкурсе представит певец Шаман (Ярослав Дронов) с песней «Прямо по сердцу», которую написал композитор и продюсер Максим Фадеев.
Ранее представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на полях ПМЭФ в беседе со спецкором НСН рассказал, что большинство выступлений на «Интервидении» будет в жанре современной эстрады с вкраплениями народных традиций.
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