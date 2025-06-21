Круче «Евровидения»: Техорганизатор «Интервидения» раскрыл детали конкурса

«"Интервиение" — интересный проект, который объединяет очень много стран, которые не участвуют в "Евровидении". Это будет большой культурный удар по музыке, по исполнителям, исполнениям, странам. Главное, что этот проект объединяет много стран и личностей через музыку. Это красиво. Нам сейчас такого точно не хватает. У всех в сфере интертеймента есть большая надежда на то, что этот проект даст буст и усиление, чтобы страны-участники возобновили свои взаимоотношения для дальнейшего сотрудничества», - отметил он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

При этом, по словам Яковлевского, организаторы «Интервидения» смогут удивить зрителей.