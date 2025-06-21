Круче «Евровидения»: Техорганизатор «Интервидения» раскрыл детали конкурса

Член оргсостава по техническому обеспечению «Интервидения» Дмитрий Яковлевский в эфире НСН отметил, что конкурс в Москве пройдет без привязки к политике и будет кардинально отличаться от «Евровидения». 

Основатель международной дизайн-лаборатории «Twenty Five» Дмитрий Яковлевский, который вошел в оргсостав по техобеспечению «Интервидения-2025», в беседе со специальным корреспондентом НСН сообщил, что конкурс по организации превзойдет «Евровидение».

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«"Интервиение" — интересный проект, который объединяет очень много стран, которые не участвуют в "Евровидении". Это будет большой культурный удар по музыке, по исполнителям, исполнениям, странам. Главное, что этот проект объединяет много стран и личностей через музыку. Это красиво. Нам сейчас такого точно не хватает. У всех в сфере интертеймента есть большая надежда на то, что этот проект даст буст и усиление, чтобы страны-участники возобновили свои взаимоотношения для дальнейшего сотрудничества», - отметил он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

При этом, по словам Яковлевского, организаторы «Интервидения» смогут удивить зрителей.

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«Насчет технологий, которые будут использоваться на "Интервидении", многого сказать не могу, но знаю точно, что команда, которая работает на проекте, точно удивит и точно сделает круче, чем "Евровидение". Коллеги очень сильно стараются отделяться от "Евровидения", делать что-то новое и не повторять за ним. Это будет отдельный уникальный проект. Я уверен, что коллеги будут использовать самые технологичные решения, самую современную графику, и точно покажут, что в России можно делать мероприятия и конкурсы круче, чем на Западе или в других странах мира», - отметил член оргсостава по техобеспечению конкурса.

К тому же он пообещал, что «Интервидение», в отличие от «Евровидения», будет далеко от политики.

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«Мы очень надеемся, что, в отличие от "Евровидения", у нас не будет настолько большой привязки к политике и взаимоотношениям между странами. Безусловно, есть страны, с которыми мы дружим больше, но я уверен, что именно в конкурсе "Интервидение" настолько банально и в лоб отношения между странами не будут отражаться на выступлении артистов. Я уверен, что команда, которая будет реализовывать это мероприятие, сделает все возможное, чтобы как раз этим отделить себя от "Евровидения"», - заключил Яковлевский.

Международный песенный конкурс «Интервидение» состоится в Москве 20 сентября 2025 года на стадионе «Live Arena». В нем примут участие представители минимум 20 стран. Россию на конкурсе представит певец Шаман (Ярослав Дронов) с песней «Прямо по сердцу», которую написал композитор и продюсер Максим Фадеев.

Ранее представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на полях ПМЭФ в беседе со спецкором НСН рассказал, что большинство выступлений на «Интервидении» будет в жанре современной эстрады с вкраплениями народных традиций.

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ФОТО: РИА Новости
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