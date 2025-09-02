МОСКОВСКИЙ ОАЗИС: «НОВЫЙ МИР» И КОРПОРАЦИИ

Две столицы остались в 2025 году островками стабильности для организаторов фестивалей. Москва и Питер надежно закрыты от украинских беспилотников, так что проблем с безопасностью проведения крупных зрелищ здесь нет. В Москве и вовсе открываются новые концертные площадки. Так, в конце июля в кинопарке «Москино» прошел фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» с участием двух десятков артистов.

Одной из главных фишек фестиваля, организованого при участии «НАШЕго радио», стало то, что он объединил рок-звезд уровня Сергея Шнурова и группы «Чайф» с актерами, имеющими собственные группы, в числе которых оказались Гоша Куценко, Юлия Пересильд и Александр Демидов из «Квартета И».

«Мне кажется, что у нас все хорошо получилось. Было много зрителей и прекрасное время для выступления, потому что спала жара. Несмотря на то, что это рок-фестиваль и публика сюда едет больше за роковыми вещами, мне кажется, что наши песни тоже приняли хорошо. У нас молодой коллектив и хочется осуществить большое количество желаний. Например, в этом году мы выпускаем свои первые песни в жизни, осваиваем тему с цифровыми площадками, студийную работу. Для меня это совершенно новый мир. Я как первоклассник осваиваю это все вообще с нуля», - отметила после своего выступления звезда фильма «Вызов» и лидер группы «МАNДРАГОРА» Юлия Пересильд.

Крупнейшие технологические корпорации также провели летом в столице свои фестивали. Так, VK Fest прошел в пяти городах страны, включая Москву. Его посетили 205 тысяч человек.

«В этом году фестиваль снова охватил пять городов: Челябинск, Сириус, Казань, Санкт-Петербург и Москву. Такой фестивальный тур проводится с 2022 года. Тогда VK Fest впервые вышел за пределы родного Петербурга и впервые прошел в трех городах: Питере, Москве и Сириусе. Эти площадки стали постоянными для проведения, а потом стали добавляться новые города и регионы. Фестиваль уже прошел во Владивостоке, Новосибирске, Уфе и Красноярске, его география будет расширяться», - сообщили НСН в пресс-службе VK Fest.

Собеседник агентства также объяснил, по какому принципу выбираются новые регионы и города для проведения фестиваля.

«При выборе городов команда VK Fest всегда опирается на комментарии пользователей в официальных сообществах фестиваля. Так что подписчики напрямую влияют на то, в каком городе должен пройти фестиваль. Чем больше просьб от жителей конкретного города, тем больше шансов, что фестиваль приедет именно туда», - пояснил собеседник НСН.

Кроме того, этим летом на площадке «МТС Live Лето» в «Лужниках» прошел двухмесячный оупен-эйр, который посетили 200 тысяч человек. В числе его участников были Антон Беляев с шоу LAB, прогремевшая в этом году башкирская группа Ay Yola, лидеры новой рок-волны «Три дня дождя» и южнокорейская К-Pop группа Young Posse.

«Мы проводим МТС Live Лето в Лужниках второй год подряд. За два месяца работы на площадке состоялось 28 концертов, на сцену вышли более 60 артистов, а посетили open-air 200 тысяч человек, включая зрителей городских и спортивных событий. Непосредственно на концерты и фестивали МТС Live пришли 90 тысяч человек. Особой популярностью пользовались концерты LAB с Антоном Беляевым, групп MZLFF, "Кишлак" и "Три дня дождя"», - рассказал НСН директор по маркетингу и развитию бизнеса МТС Медиа Андрей Алексеев.

Завершил московское лето рок-фестиваль «Легенда русского рока» на легендарной Горбушке, ну а уже 20 сентября пройдет международный музыкальный конкурс «Интервидение», который может стать российским ответом недружественному «Евровидению».