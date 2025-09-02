«Спаслись не все»: Как музыкальные фестивали России пережили «лето отмен» 2025 года
Сразу нескольким фестивалям пришлось экстренно переезжать, судьба двух остается неизвестной, при этом в Москве появилась новая кино-музыкальная локация, а Удмуртия с Уралом стали оазисом для рокеров.
Организаторы российских музыкальных фестивалей летом 2025 года столкнулись с целым рядом непростых ситуаций, из которых далеко не все вышли без потерь.
Сразу несколько фестивалей в авральном режиме пришлось «перекидывать» на новые площадки, иные и вовсе канули в небытие, а Казахстан перестал быть главным местом встречи фанатов с не выступающими в России группами. На этом фоне Москва и Санкт-Петербург остались островками стабильности, всего же за лето в стране прошло порядка 70 фестивалей.
«Национальная служба новостей» собрала самые яркие фестивальные новости лета.
МОСКОВСКИЙ ОАЗИС: «НОВЫЙ МИР» И КОРПОРАЦИИ
Две столицы остались в 2025 году островками стабильности для организаторов фестивалей. Москва и Питер надежно закрыты от украинских беспилотников, так что проблем с безопасностью проведения крупных зрелищ здесь нет. В Москве и вовсе открываются новые концертные площадки. Так, в конце июля в кинопарке «Москино» прошел фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» с участием двух десятков артистов.
Одной из главных фишек фестиваля, организованого при участии «НАШЕго радио», стало то, что он объединил рок-звезд уровня Сергея Шнурова и группы «Чайф» с актерами, имеющими собственные группы, в числе которых оказались Гоша Куценко, Юлия Пересильд и Александр Демидов из «Квартета И».
«Мне кажется, что у нас все хорошо получилось. Было много зрителей и прекрасное время для выступления, потому что спала жара. Несмотря на то, что это рок-фестиваль и публика сюда едет больше за роковыми вещами, мне кажется, что наши песни тоже приняли хорошо. У нас молодой коллектив и хочется осуществить большое количество желаний. Например, в этом году мы выпускаем свои первые песни в жизни, осваиваем тему с цифровыми площадками, студийную работу. Для меня это совершенно новый мир. Я как первоклассник осваиваю это все вообще с нуля», - отметила после своего выступления звезда фильма «Вызов» и лидер группы «МАNДРАГОРА» Юлия Пересильд.
Крупнейшие технологические корпорации также провели летом в столице свои фестивали. Так, VK Fest прошел в пяти городах страны, включая Москву. Его посетили 205 тысяч человек.
«В этом году фестиваль снова охватил пять городов: Челябинск, Сириус, Казань, Санкт-Петербург и Москву. Такой фестивальный тур проводится с 2022 года. Тогда VK Fest впервые вышел за пределы родного Петербурга и впервые прошел в трех городах: Питере, Москве и Сириусе. Эти площадки стали постоянными для проведения, а потом стали добавляться новые города и регионы. Фестиваль уже прошел во Владивостоке, Новосибирске, Уфе и Красноярске, его география будет расширяться», - сообщили НСН в пресс-службе VK Fest.
Собеседник агентства также объяснил, по какому принципу выбираются новые регионы и города для проведения фестиваля.
«При выборе городов команда VK Fest всегда опирается на комментарии пользователей в официальных сообществах фестиваля. Так что подписчики напрямую влияют на то, в каком городе должен пройти фестиваль. Чем больше просьб от жителей конкретного города, тем больше шансов, что фестиваль приедет именно туда», - пояснил собеседник НСН.
Кроме того, этим летом на площадке «МТС Live Лето» в «Лужниках» прошел двухмесячный оупен-эйр, который посетили 200 тысяч человек. В числе его участников были Антон Беляев с шоу LAB, прогремевшая в этом году башкирская группа Ay Yola, лидеры новой рок-волны «Три дня дождя» и южнокорейская К-Pop группа Young Posse.
«Мы проводим МТС Live Лето в Лужниках второй год подряд. За два месяца работы на площадке состоялось 28 концертов, на сцену вышли более 60 артистов, а посетили open-air 200 тысяч человек, включая зрителей городских и спортивных событий. Непосредственно на концерты и фестивали МТС Live пришли 90 тысяч человек. Особой популярностью пользовались концерты LAB с Антоном Беляевым, групп MZLFF, "Кишлак" и "Три дня дождя"», - рассказал НСН директор по маркетингу и развитию бизнеса МТС Медиа Андрей Алексеев.
Завершил московское лето рок-фестиваль «Легенда русского рока» на легендарной Горбушке, ну а уже 20 сентября пройдет международный музыкальный конкурс «Интервидение», который может стать российским ответом недружественному «Евровидению».
ПАРУСА И ПЕРЕНОСЫ: «НИКТО НЕ СТАВИТ ПАЛКИ В КОЛЕСА»
В Санкт-Петербурге этим летом также прошло сразу несколько рок-фестивалей и масштабный праздник выпускников «Алые паруса», а в начале сентября в городе на Неве пройдет фестиваль лидера группы «Алиса» Константина Кинчева. В числе самых крупных рок-фестивалей в России этим летом оказались «Дикая мята» (прошел в середине июня в Тульской области), «Улетай» (середина июля, Удмуртия) и «Пляж» (конец июля, Челябинская область).
При этом, по данным НСН, фестиваль в Тульской области чуть не отменили за несколько дней до открытия.
«Поверьте, нет какого-то общего указания, условно говоря, из Кремля или каких-то коридоров власти: "Мол, давайте все отменять". Я уверен, что сверху не ставят палки в колеса фестивалям. Тут все зависит от конкретного региона и конкретного фестиваля. Принять такое решение - это очень большая ответственность для губернатора. Многое зависит от текущей ситуации - в части БПЛА или тех средств, которые есть у области для обеспечения безопасности. Любой руководитель взвешивает плюсы и минусы. С одной стороны, это безопасность, с другой - культурная жизнь, экономика, развитие внутреннего туризма. Плюс очень важно, как область принимает событие, которое у них проходит. Есть события с ценностью "забора туалета", куда люди приезжают бухать и отрываться, в этом нет ничего ужасного, но культурологическая ценность для региона нулевая», - говорил в этой связи НСН продюсер «Дикой мяты» Андрей Клюкин.
В Нижегородской области этим летом произошла другая история. В средине июня всех организаторов собрали в местном Кремле и объявили им, что из-за угрозы беспилотников отменяют все массовые фестивали, проходящие не в черте Нижнего Новгорода.
В итоге фестиваль «Смысл» пришлось экстренно переносить из Борского района области в сам Нижний Новгород, а «Берег Маугли» - из Павлово в Арзамас.
«Нас эта информация ошарашила. Мы вообще такого не ожидали, если честно, так как согласовали свой фестиваль ещё в марте, писем нам никаких никто не присылал с уведомлениями, только позвонили из Министерства культуры и позвали на совещание, где и огласили сей вердикт. Потеряли мы прилично! Цифры большие, и возмещать нам, естественно, никто ничего не будет. Полная отмена – это всегда большие финансовые потери. Плюс столько людей любит и ждёт наш фестиваль, что мы не можем их подвести. Артисты по большей части отреагировали на такую замену с пониманием», - сказал НСН руководитель фестиваля «Смысл» Андрей Кутьин.
Ну а организаторам фестивалей «Былинный берег» и «Фэнтези Фест» пришлось этим летом переносить их из Тверской области в Новгородскую.
СПАСЛИСЬ НЕ ВСЕ
В начале августа в Калужской области начала разворачиваться странная история с фестивалем электронной музыки «Сигнал», запланированным на середину месяца. Организаторы анонсировали 300 артистов, девять сцен и пять дней музыки в крупнейшем арт-парке Европы «Никола-Ленивец», однако власти региона внезапно сообщили, что фестиваля не будет.
Начальник управления по информационной политике администрации губернатора Калужской области Илья Зенов говорил НСН, что организаторы «Сигнала» знали об отмене еще в апреле, однако те продолжали продавать билеты, уверяя, что «официального запрета нет». В итоге фестиваль прошел примерно в те же даты на нескольких площадках в Москве, разочаровав часть зрителей, но сохранив лицо организаторов.
При этом представители «Сигнала» отказались ответить на вопрос НСН о финансовых потерях.
Однако «спастись» удалось далеко не всем. Так, 20 июня организаторы фестиваля «Доброфест», который с 2010 года проводился в Ярославской области, сообщили о его «перезапуске» и переносе на 2026 год. Где должен был пройти фестиваль в этом году, они пояснить не смогли. Известно лишь, что фестиваль покинул Ярославскую область в прошлом году и пытался договориться с Московской областью, но там все оказалось не так радужно, как в Москве.
«Наш фестиваль не проводится уже два года. В 2022-м году мы провели свой последний фестиваль, и у нас сложились конструктивные отношения с новой властью, которая пришла в Ярославль. Поэтому мы были очень сильно удивлены последующими отменами, но это "стержневая история". Если у власти есть в регионе стержень, то они поддерживают бизнес, потому что любой фестиваль - это на самом деле просто обыкновенный бизнес, только музыкальный. Например, Клюкину повезло, что в Туле сильная стержневая власть - что Дюмин был раньше, что сейчас новый губернатор, вот и ключик. Мы рассматриваем разные регионы, но просто нет подготовленных площадок. Однако проблема не в площадках, а в ответственности региональных властей. Мы, например, рассматривали площадки в Московской области, и столкнулись с тем, что рядом, в Москве фестивали проводятся, а вот Подмосковье с этим может быть геморрой», - сказал НСН продюсер «Доброфеста» Сергей Силушин.
Со своей стороны, губернатор Ярославской области Михаил Евраев объяснил НСН, что к «Доброфесту» возникли разные вопросы, связанные с безопасностью, отметив, что рядом с Переславлем-Залесским работает другая фестивальная площадка.
«Новая фестивальная площадка расположена на территории парк-отеля "Джао ДаЧа", недалеко от озера Плещеево и Переславля-Залесского. Там огромнейшие поля, на них собирается большое количество людей, там есть вся инфраструктура: и гостиницы, и рестораны. Там постоянно проходят и концерты, и фестивали, и праздник поля мы там сейчас собираемся сделать. Фанаты рок-музыки приезжают к нам из Москвы и Санкт-Петербурга. К "Доброфесту" возникли разные вопросы, связанные с безопасностью, потому что время сейчас непростое. Организаторы фестиваля думают, где они будут его проводить, потому что вопрос безопасности стоит очень серьезно. Мир поменялся, и сегодняшняя ситуация – это не то, что было пять лет назад. Все знают, какие меры предпринимаются и сколько предотвращается различных нехороших событий. Это надо учитывать и спокойно работать», - отметил губернатор.
Кроме того, 13 июля о переносе на 2026 год заявили организаторы фестиваля «Ветер Сибири», который должен был состояться в начале августа в Новосибирске.
Однако эта история была ожидаемой. В прошлом году вокруг фестиваля «Ветер Сибири» вспыхнул скандал, поскольку половину из 30 заявленных групп «отменили» за несколько дней до его начала. Зрители и музыканты обвинили тогда организаторов в мошенничестве, а лидер группы Lascala Аня Грин говорила НСН, что «лучше пустить деньги на ветер, чем на «Ветер Сибири». К сожалению для зрителей, ее пророчество сбылось.
БАРДОВСКИЙ ПЕРЕДЕЛ
В Самарской области этим летом случилась интересная история с некогда легендарным Грушинским фестивалем авторской песни, в последние годы погрязшим в «бардовских войнах».
Власти региона сменили организаторов Груши, за бортом которой оказался известный бард Олег Митяев. Сам фестиваль сменил название, а его хедлайнером впервые оказался певец и композитор Юрий Лоза, который не побоялся указать на истинные причины «передела».
«Запустилось это все после статьи нынешнего губернатора Курской области Хинштейна, который возмутился тем, что в 2023 году патриотическую песню не пустили на главную сцену Груши. Соответственно, была реакция, поэтому и поменяли руководство, этим вопросом занялась администрация области, откуда пошли совершенно другие шаги», - сказал Лоза НСН.
КАЗАХСТАНСКИЙ ПАРАДОКС
Интересные фестивальные перемены произошли и в соседнем с Россией Казахстане. В 2023 и 2024 годах хедлайнерами фестиваля Family Rock Fest были российские группы, переставшие выступать в стране после начала СВО. В их числе были, в частности, «ДДТ», «Сплин», «Мумий Тролль», Louna и Anacondaz, а ведущим фестиваля в прошлом году был Иван Ургант.
Однако в августе 2025-го зрители ничего подлобного не увидели. Главными звездами фестиваля стали Диана Арбенина, Найк Борзов, «КняZz», Uma2rman, Нейромонах Феофан и многие другие группы, успешно гастролирующие по России. Единственной «нежелательной» в РФ группой стал Animal ДжаZ.
Другой большой казахстанский фестиваль, ориентированный на западных звезд Park Live отказался в 2025 году от приставки Yandex в своем названии, но также не стал приглашать группы, отказавшиеся от концертов в РФ. В числе хедлайнеров фестиваля, которые пройдет в начале сентября, Робби Уильямс и Мэрилин Мэнсон, а из групп, входящих в «несуществующие черные списки», туда попал лишь Shortparis, засветившийся ранее в шоу Ксении Собчак.
Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в беседе с НСН высказал мнение, что в переменах на казахстанских фестивалях «пахнет деньгами, а не политикой».
Вместе с тем, директор по развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили сообщил НСН, что российская компания остается партнером фестиваля.
«Что касается фестиваля Park Live в Казахстане: в этом году "Яндекс Афиша" выступает одним из его партнеров. В рамках сотрудничества мы обеспечиваем продажу билетов на мероприятие через наш сервис», - пояснил он.
