20 стран, «шик» США и Шаман: Кто будет участвовать в «Интервидении»

До этого российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН отметил, что культура должна объединять народы, поэтому россияне будут рады всем участникам из любых стран мира на конкурсе в Москве. При этом он отдельно выделил участие в интервидении конкурсанта из США, добавив, что «пока даже не представляет», кто приедет от этой страны на мероприятие.

«Сам факт участия представителя США — это шикарно, потому что музыка должна существовать без границ. Культурный мост строится вне зависимости от политических взглядов. Мы самый гостеприимный народ: чем больше иностранцев, тем будет лучше. Если люди приехали к нам, значит, мы должны уважать их желания и достойно принять их, мы приглашаем не унижаться, а в гости. Музыка объединяет людей, здесь нет дружественных и недружественных. Победить должен лучший исполнитель, важно, чтобы мероприятие было честным. Место проведения не должно играть роли, это — конкурс, а мы просто принимаем в нем участие», - сказал Пригожин.