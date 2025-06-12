20 стран, «шик» США и Шаман: Кто будет участвовать в «Интервидении»
Уже известны имена участников от России, Белоруссии, Венесуэлы, Кубы, Кыргызстана и Сербии.
Стало известно, что в международном музыкальном конкурсе «Интервидение» уже точно примут участие представители 20 стан. Мероприятие состоится в Москве 20 сентября 2025 года на стадионе «Live Арена». Слоган конкурса: «Музыка — в сердце твоей страны».
20 СТРАН, США И «ШИК»
Организаторы сообщили, что в числе конкурсантов исполнители из Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, ОАЭ, России, Саудовской Аравии, Сербии, США, Таджикистана, Узбекистана и ЮАР.
Имена некоторых исполнителей уже известны. Так, согласно информации с официального сайта конкурса, на «Интервидении» от Кыргызстана выступит трио «Nomad», от Белоруссии — Анастасия Кравченко. Кстати, сама девушка призналась, что знает наизусть песни конкурсанта от России — певца Шамана (Ярослав Дронов).
«Образ и песни классные. Некоторые знала наизусть еще до того, как случился его ошеломительный успех. Звезда такой величины будет представлять Россию. А я, Кравченко, — пока начинающий артист. Раньше, когда спрашивали, кем ты вдохновляешься, то я называла Рианну или Леди Гагу. Но сейчас это больше российская поп-сцена. И мне бы очень хотелось записать хит с Димой Биланом», - отметила певица в беседе с изданием «NEWS.ru».
Между тем, Сербию представит Слободан Тркуля и его группа «Balkanopolis», Кубу — Сулема Иглесиас Саласар, Венесуэлу — Омар Аседо.
До этого российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН отметил, что культура должна объединять народы, поэтому россияне будут рады всем участникам из любых стран мира на конкурсе в Москве. При этом он отдельно выделил участие в интервидении конкурсанта из США, добавив, что «пока даже не представляет», кто приедет от этой страны на мероприятие.
«Сам факт участия представителя США — это шикарно, потому что музыка должна существовать без границ. Культурный мост строится вне зависимости от политических взглядов. Мы самый гостеприимный народ: чем больше иностранцев, тем будет лучше. Если люди приехали к нам, значит, мы должны уважать их желания и достойно принять их, мы приглашаем не унижаться, а в гости. Музыка объединяет людей, здесь нет дружественных и недружественных. Победить должен лучший исполнитель, важно, чтобы мероприятие было честным. Место проведения не должно играть роли, это — конкурс, а мы просто принимаем в нем участие», - сказал Пригожин.
При этом 12 июня, в День России, организаторы «Интервидения» запустят часы обратного отсчета до проведения конкурса. В четверг останется ровно 100 дней до старта мероприятия. Часы установят на Манежной площади в Москве, говорится в Telegram-канале «Интервидения».
УЧАСТНИК ОТ РОССИИ
Россию на международном песенном конкурсе «Интервидение» представит заслуженный артист РФ, певец Шаман с песней «Прямо по сердцу». Композицию для российского конкурсанта написал продюсер Максим Фадеев. Ее премьера состоялась 7 июня на «Премии МУЗ-ТВ».
«Мне было приятно выполнять эту работу, поскольку задача стояла непростая. А когда есть вызов — я это очень люблю. У меня было три варианта песни, все разные по настроению, но я принял решение, что именно эта подойдет лучше всего», - сказал композитор в интервью изданию «Газета.Ru».
Сам Шаман рассказал специальному корреспонденту НСН, что на «Интервидении» выступит исключительно в качестве исполнителя.
«Я обычно сам пишу тексты, пишу музыку, аранжировку, придумываю образы. В «Интервидении» я участвую исключительно в качестве исполнителя. Слова и музыка Максима Фадеева, образ для выступления собирают стилисты, номер делает режиссер. Моя задача — просто хорошо представить песню. Это первый случай, когда я буду только исполнителем. Это непривычно, потому что последние три года последнее слово было за мной, а сейчас приходится находить какие-то компромиссные варианты. Ничего страшного, мы справимся! Во время номера я буду в белом», - поделился певец на премии «МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА».
До этого победитель «Евровидения-2008» и занявший второе место на «Евровидении-2006» российский певец Дима Билан в беседе со спецкором НСН подчеркнул, что возрожденный песенный конкурс «Интервидение» необходим России, и пожелал ему долгого существования.
«Классная история, пусть живет долго. Нашей стране она нужна», - заявил музыкальный исполнитель.
В свою очередь певец Сергей Лазарев, который дважды принимал участие в «Евровидении» в 2016 и 2019 годах, оба раза заняв третье место, пообещал, что будет смотреть конкурс в сентябре.
«Я не очень пока понимаю, как все это будет, но, так как он первый такой большой конкурс за последнее время — это интересно. С удовольствием посмотрю», - признался он в разговоре со спецкором НСН.
Ранее российская телеведущая Анфиса Чехова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметила, что конкурс «Интервидение» будет выгодно отличаться от «Евровидения», на котором «умерла мужественность».
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