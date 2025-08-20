СМИ: Азербайджан отказался от участия в «Интервидении» в России
Азербайджан не будет участвовать в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который пройдет в сентябре в России. Об этом сообщает азербайджанское агентство Report.
По данным агентства, причиной стали внутренние обстоятельства и нехватка времени для подготовки.
Директор департамента МИД России Александр Алимов ранее заявлял, что участие в конкурсе подтвердили 21 страна.
Среди них — Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия и ЮАР, передает «Радиоточка НСН».
