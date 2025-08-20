СМИ: Азербайджан отказался от участия в «Интервидении» в России

Азербайджан не будет участвовать в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который пройдет в сентябре в России. Об этом сообщает азербайджанское агентство Report.

По данным агентства, причиной стали внутренние обстоятельства и нехватка времени для подготовки.