СМИ: Азербайджан отказался от участия в «Интервидении» в России

Азербайджан не будет участвовать в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который пройдет в сентябре в России. Об этом сообщает азербайджанское агентство Report.

По данным агентства, причиной стали внутренние обстоятельства и нехватка времени для подготовки.

Директор департамента МИД России Александр Алимов ранее заявлял, что участие в конкурсе подтвердили 21 страна.

Среди них — Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия и ЮАР, передает «Радиоточка НСН».

