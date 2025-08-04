Пригожин удивился участию Фадеева в номере Шамана на «Интервидении»

Максим Фадеев имеет мировую известность, его участие работает любому конкурсу только на руку, однако он сам настолько состоявшийся, что уже не нуждается ни в коллаборациях, ни в конкурсах, заявил НСН Иосиф Пригожин.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил НСН, что участие музыканта и продюсера Максима Фадеева в номере Шамана добавит международному песенному конкурсу «Интервидение-2025» статуса, однако выразил недоумение по поводу того, зачем это нужно самому Фадееву.

Ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов (Шаман) заявил, что композитор и продюсер Максим Фадеев споет вместе с ним в бэк-вокале на музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом певец рассказал в беседе с 5-tv.ru на фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ». Пригожин удивился такому сотрудничеству.

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«Мне трудно сказать, в каком формате это будет. То есть я не против, считаю, что участие Макса Фадеева в любом конкурсе дает этому мероприятию многое, потому что он авторитетный музыкант, у него мировая известность. Это в определенном смысле статус. Поэтому для статуса участие Фадеева - это плюс. То есть, я понимаю, зачем это нужно конкурсу, а зачем это нужно Фадееву, не знаю. Макс – великий музыкант, состоявшийся. Ему, в принципе, уже вообще ничего не нужно, он столько интересного сделал в этой жизни», - рассказал он.

Ранее стало известно, что Колумбию на «Интервидении» представит певица Нидия Гонгора, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС
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