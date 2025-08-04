Пригожин удивился участию Фадеева в номере Шамана на «Интервидении»
Максим Фадеев имеет мировую известность, его участие работает любому конкурсу только на руку, однако он сам настолько состоявшийся, что уже не нуждается ни в коллаборациях, ни в конкурсах, заявил НСН Иосиф Пригожин.
Продюсер Иосиф Пригожин заявил НСН, что участие музыканта и продюсера Максима Фадеева в номере Шамана добавит международному песенному конкурсу «Интервидение-2025» статуса, однако выразил недоумение по поводу того, зачем это нужно самому Фадееву.
Ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов (Шаман) заявил, что композитор и продюсер Максим Фадеев споет вместе с ним в бэк-вокале на музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом певец рассказал в беседе с 5-tv.ru на фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ». Пригожин удивился такому сотрудничеству.
«Мне трудно сказать, в каком формате это будет. То есть я не против, считаю, что участие Макса Фадеева в любом конкурсе дает этому мероприятию многое, потому что он авторитетный музыкант, у него мировая известность. Это в определенном смысле статус. Поэтому для статуса участие Фадеева - это плюс. То есть, я понимаю, зачем это нужно конкурсу, а зачем это нужно Фадееву, не знаю. Макс – великий музыкант, состоявшийся. Ему, в принципе, уже вообще ничего не нужно, он столько интересного сделал в этой жизни», - рассказал он.
Ранее стало известно, что Колумбию на «Интервидении» представит певица Нидия Гонгора, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Индия ответила на критику США и ЕС по закупкам российской нефти
- Пригожин удивился участию Фадеева в номере Шамана на «Интервидении»
- Экс-министр обороны Словакии даст показания по передаче Украине МиГ-29
- Дилеры объяснили, почему россияне уходят из автомобильного люкса
- На Кавказе резко выросло число договоров ОСАГО
- Россия отказалась от моратория на ракеты средней и меньшей дальности
- В Госдуме заявили о праве учителей на личную жизнь и публикации в соцсетях
- Россиянам рассказали, почему банкам невыгодно отменять систему кэшбэков
- В Госдуме предупредили Трампа об угрозе изоляции из-за давления на партнеров
- Продюсер прокомментировала сообщения о госпитализации Александра Розенбаума
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru