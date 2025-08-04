Продюсер Иосиф Пригожин заявил НСН, что участие музыканта и продюсера Максима Фадеева в номере Шамана добавит международному песенному конкурсу «Интервидение-2025» статуса, однако выразил недоумение по поводу того, зачем это нужно самому Фадееву.

Ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов (Шаман) заявил, что композитор и продюсер Максим Фадеев споет вместе с ним в бэк-вокале на музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом певец рассказал в беседе с 5-tv.ru на фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ». Пригожин удивился такому сотрудничеству.