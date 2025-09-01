«Бурановские бабушки» ждут коллаборацию с американским певцом на «Интервидении»
Продюсер «Бурановских бабушек» Ксения Рубцова заявила НСН, что коллектив готов выступить на «Интервидении» в следующем году.
«Бурановские бабушки» очень хотели бы коллаборацию с американским певцом Брэндоном Ховардом в рамках «Интервидения», но пока никаких обсуждений не ведется, заявила НСН продюсер коллектива «Бурановские бабушки» Ксения Рубцова.
Участницы творческого коллектива "Бурановские бабушки" поделились желанием выступить на сцене с певцом Брэндоном Ховардом, который представит США на международном музыкальном конкурсе "Интервидение". Об этом они сообщили в беседе с ТАСС. Рубцова призналась, что это пока только фантазии.
«Мы не обращались с просьбой, чтобы организаторы пригласили «Бурановских бабушек» в качестве гостей «Интервидения». Когда мы только узнали о том, что США будут принимать участие в нашем замечательном конкурсе, мы высказались, так как «бабушки» очень любят творчество Майкла Джексона. Ховард работает в том же направлении, его музыка очень похожа. Поэтому нам захотелось поучаствовать, сделать коллаборацию, как подарок и сувенир. Пока это просто наша фантазия», - пояснила она.
Также Рубцова добавила, что «Бурановские бабушки» и сами готовы принять участие в конкурсе.
«Что касается следующего года, мы с радостью поучаствуем в отборочном туре. Конкурсы – это кредо «Бурановских бабушек», мы обожаем участвовать. Конечно, я думаю, что мы не обойдем «Интервидение». Сейчас в России много хороших музыкальных конкурсов, а «Интервидение» - это теперь самый великий конкурс. Мы участвовали во многих конкурсах и шоу, конечно, мы хотим принимать участие и дальше», - добавила собеседница НСН.
Ранее организаторы «Интервидения» сообщили, что представителем США на музыкальном конкурсе станет певец и продюсер Брэндон Ховард. Его бабушка была вокалисткой в The Caravans – первой американской группы, чьи религиозные песни прозвучали на светском радио. Мать Брэндона работала с Майклом Джексоном, что порождало спекуляции насчет его происхождения: его называли внебрачным сыном поп-короля. Сам Брэндон утверждал, что никогда не претендовал на этот статус.
Международный песенный конкурс «Интервидение-2025» состоится в Москве 20 сентября. Участие в нем уже подтвердили примерно 20 стран, в том числе из Латинской Америки, СНГ, Африки, Азии и с Ближнего Востока, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
