В Госдуме обсудят новые правила доступа детей к социальным сетям
Законопроект, предусматривающий введение новых правил доступа детей к социальным сетям, внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщает RT.
В частности, документ предусматривает учёт операторами связи сим-карт, выданных подросткам в возрасте от 14 до 18 лет. При идентификации через номер телефона будет выполняться возрастная проверка. Цель инициативы - защита несовершеннолетних от мошенников и вредного контента.
Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин отметил, что запрет социальных сетей на федеральном уровне не обсуждается.
«Взрослые смогут видеть, было ли обращение к тому или иному сайту с сим-карты ребёнка, сколько времени он там провёл, и в случае необходимости заблокируют доступ самостоятельно», — пояснил парламентарий.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Минцифры РФ ускорить введение детских сим-карт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
