Автопроизводитель Ford подал заявки на регистрацию товарных знаков в РФ
Покинувшая российский рынок американская компания Ford направила две заявки на регистрацию товарных знаков. Об этом со сслыкой на данные Роспатента сообщает RT.
Уточняется, что речь идёт о регистрации брендов Ford и «Форд».
В случае одобрения, автопроизводитель получит право использовать указанные товарные знаки при продаже запчастей, специализированного компьютерного оборудования и программ, оказывать услуги по техобслуживанию и ремонту машин в России.
Ранее gатентный поверенный Сергей Зуйков заявил «Радиоточке НСН», что ушедшие западные компании могут продлевать свои товарные знаки в РФ с целью не потерять их.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме обсудят новые правила доступа детей к социальным сетям
- Депутат Бурматов заявил, что блогеру грозит «уголовка» за покалеченного львенка
- Автопроизводитель Ford подал заявки на регистрацию товарных знаков в РФ
- В Госдуме заявили, что рекламу в Telegram запрещать не планируют
- Запрет рекламы лекарств на ТВ назвали «хайпом»
- Иллюзии проката: «Пророк», «Август» и сказки обеспечили кинотеатрам миллиардные сборы
- Зеленский назвал условие для отмены военного положения на Украине
- Песков напомнил про слова Трампа о теряющей земли Украине
- В России призвали снять опасные напитки «Алоэ Вера» с продажи
- Песков: Москва согласна с оценкой Трампа о приближении мира на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru