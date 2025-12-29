Автопроизводитель Ford подал заявки на регистрацию товарных знаков в РФ

Уточняется, что речь идёт о регистрации брендов Ford и «Форд».

В случае одобрения, автопроизводитель получит право использовать указанные товарные знаки при продаже запчастей, специализированного компьютерного оборудования и программ, оказывать услуги по техобслуживанию и ремонту машин в России.

Ранее gатентный поверенный Сергей Зуйков заявил «Радиоточке НСН», что ушедшие западные компании могут продлевать свои товарные знаки в РФ с целью не потерять их.

