Продюсер Дворцов объяснил, почему Клаву Коку выбрали послом «Интервидения»
22 июля 202516:46
Певицу Клаву Коку выбрали вторым послом вокального конкурса «Интервидение - 2025» в силу того, что она «вошла в тренды». Об этом сайту aif.ru заявил продюсер Сергей Дворцов.
Он отметил, что песни Коки звучат «по радиостанциям, из каждого дома и машины».
«Поэтому выбрали именно её», - указал Дворцов.
Продюсер добавил, что был удивлён этим выбором, но удивлён приятно.
Ранее первым послом международного конкурса «Интервидение - 2025» стал заслуженный артист РФ Дима Билан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru