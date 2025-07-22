Продюсер Дворцов объяснил, почему Клаву Коку выбрали послом «Интервидения»

Певицу Клаву Коку выбрали вторым послом вокального конкурса «Интервидение - 2025» в силу того, что она «вошла в тренды». Об этом сайту aif.ru заявил продюсер Сергей Дворцов.

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Он отметил, что песни Коки звучат «по радиостанциям, из каждого дома и машины».

«Поэтому выбрали именно её», - указал Дворцов.

Продюсер добавил, что был удивлён этим выбором, но удивлён приятно.

Ранее первым послом международного конкурса «Интервидение - 2025» стал заслуженный артист РФ Дима Билан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнтервидениеКонкурсПевица

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