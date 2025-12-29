Депутат Бурматов заявил, что блогеру грозит «уголовка» за покалеченного львенка
В России нельзя приобретать и держать дома экзотических животных, а жестоким обращением считаются и плохие условия содержания, заявил НСН Владимир Бурматов.
Блогер, который держал у себя львенка, нарушил сразу несколько статей, включая «жестокое обращение с животными», за что ему грозит до трех лет лишения свободы, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
В Москве старший помощник прокурора провела беседу с блогером, у которого накануне изъяли покалеченного львенка, сообщает пресс-служба надзорной службы. Мужчина заверил, что не допускал жестокого обращения с животным и уже перечислил 500 тысяч рублей на лечение. По предварительным данным, в ночь на 25 декабря блогер передал волонтерам 2,5-месячного львенка в критическом состоянии. Как сообщал РЕН ТВ, молодой человек купил хищника по объявлению и неоднократно публиковал фото с животным в соцсетях. При осмотре у львенка выявили переломы трех конечностей и повреждение позвоночника. Сейчас животное проходит лечение и реабилитацию. Бурматов рассказал, что грозит блогеру.
«Только экспертиза может показать, бил он его или нет. Но блогер в любом случае грубо нарушил закон. Скорее всего, он его нарушил по нескольким статьям сразу: незаконное приобретение, незаконное содержание, нарушение условий содержания, возможно, контрабанда. У нас таких животных держать в домах, квартирах, на участках категорически запрещено. За это положена административная ответственность, штраф и конфискация. От этого ему уже не уйти. Также ему придется объяснить, откуда у него это животное появилось. Законно у нас приобрести таких животных невозможно. Он говорил, что якобы купил льва в интернете, но это незаконно. У него накладывается еще и незаконное приобретение. Этот львенок был либо незаконно к нам ввезен, что является контрабандой редких животных, либо он здесь тоже какими-то людьми был получен в качества потомства. Но откуда и как? Это группа лиц, которая нарушает все законы и привозит или разводит львов с коммерческими целями. Предстоит разобраться», - рассказал он.
Депутат подчеркнул, что жестоким обращением с животными считаются и плохие условия содержания.
«Другой пункт уже будет касаться состояния здоровья животного. Владелец заявляет, что у львенка было какое-то заболевание. Но хочу отметить, что у нас жестоким обращением считается и нарушение условий содержания животного. Заболевание у него не просто же так, почему ему не предоставили ветеринарную помощь, почему его неправильно кормили? Это тоже жестокое обращение с животными, а не только если ты бьешь свое животное. Здесь мы видим безответственное содержание животного. Если это будет доказано, возможна и уголовная статья, это до трех лишения свободы. Поэтому в итоге суммарно блогеру грозит штраф от нескольких сотен тысяч рублей до условного срока или обязательных работ», - заключил собеседник НСН.
За год всего около тысячи владельцев были привлечены к ответственности за неправильный уход за питомцем, хотя ежедневно поступают сотни таких жалоб, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме обсудят новые правила доступа детей к социальным сетям
- Депутат Бурматов заявил, что блогеру грозит «уголовка» за покалеченного львенка
- Автопроизводитель Ford подал заявки на регистрацию товарных знаков в РФ
- В Госдуме заявили, что рекламу в Telegram запрещать не планируют
- Запрет рекламы лекарств на ТВ назвали «хайпом»
- Иллюзии проката: «Пророк», «Август» и сказки обеспечили кинотеатрам миллиардные сборы
- Зеленский назвал условие для отмены военного положения на Украине
- Песков напомнил про слова Трампа о теряющей земли Украине
- В России призвали снять опасные напитки «Алоэ Вера» с продажи
- Песков: Москва согласна с оценкой Трампа о приближении мира на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru