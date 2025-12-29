«Только экспертиза может показать, бил он его или нет. Но блогер в любом случае грубо нарушил закон. Скорее всего, он его нарушил по нескольким статьям сразу: незаконное приобретение, незаконное содержание, нарушение условий содержания, возможно, контрабанда. У нас таких животных держать в домах, квартирах, на участках категорически запрещено. За это положена административная ответственность, штраф и конфискация. От этого ему уже не уйти. Также ему придется объяснить, откуда у него это животное появилось. Законно у нас приобрести таких животных невозможно. Он говорил, что якобы купил льва в интернете, но это незаконно. У него накладывается еще и незаконное приобретение. Этот львенок был либо незаконно к нам ввезен, что является контрабандой редких животных, либо он здесь тоже какими-то людьми был получен в качества потомства. Но откуда и как? Это группа лиц, которая нарушает все законы и привозит или разводит львов с коммерческими целями. Предстоит разобраться», - рассказал он.

Депутат подчеркнул, что жестоким обращением с животными считаются и плохие условия содержания.

«Другой пункт уже будет касаться состояния здоровья животного. Владелец заявляет, что у львенка было какое-то заболевание. Но хочу отметить, что у нас жестоким обращением считается и нарушение условий содержания животного. Заболевание у него не просто же так, почему ему не предоставили ветеринарную помощь, почему его неправильно кормили? Это тоже жестокое обращение с животными, а не только если ты бьешь свое животное. Здесь мы видим безответственное содержание животного. Если это будет доказано, возможна и уголовная статья, это до трех лишения свободы. Поэтому в итоге суммарно блогеру грозит штраф от нескольких сотен тысяч рублей до условного срока или обязательных работ», - заключил собеседник НСН.

За год всего около тысячи владельцев были привлечены к ответственности за неправильный уход за питомцем, хотя ежедневно поступают сотни таких жалоб, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

