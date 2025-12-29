В России призвали снять опасные напитки «Алоэ Вера» с продажи
Павел Шапкин заявил НСН, что в сладкие напитки производители все чаще добавляют заменители сахара, которые до конца не изучены и могут даже вызывать онкологию.
Все напитки «Алоэ Вера» нужно блокировать до момента, пока производитель не устранит «опасные» вещества, заявил НСН председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
Роспотребнадзор подтвердил наличие летучих органических соединений в напитках «Алоэ Вера» производства ООО «Вельта‑Пенза». Лабораторный анализ выявил опасные вещества в пяти из восьми образцов напитка и в пробе концентрата. Шапкин рассказал, что грозит производителю.
«Конечно, напитки нужно снимать с продажи. Это должно касаться всех магазинов. У нас напитки маркируются, поэтому нужно просто заблокировать на кассе продажу опасных напитков. Производитель должен внести изменения в технологический процесс, убрать то, что вызывает опасения Роспотребнадзора, заплатить штраф, дальше спокойно продолжать работать. Максимум возможна приостановка деятельности на 90 суток. В 2023 году мы проводили анализ таких напитков, превышений норм по сути не было, но есть подозрительные вещи в составе, аспартам, бензоат натрия, например. Аспартам разрешен в определенных концентрациях. Но уже тогда при проверках было понятно, что не всем людям можно пить этот напиток. Роспотребнадзор провел более углубленное исследование. Сахар у нас сегодня меняется на аспартам, который до конца не изучен, ВОЗ считает, что он может даже вызывать онкологические заболевания. Это не только к этому напитку относится, это в целом надо учитывать», - рассказал он.
Поводом для расследования стали два случая. В Москве ребенок получил ожог гортани после глотка напитка, купленного в «Магните». В бутылке обнаружили жидкость, похожую на ацетон. Житель Петербурга в октябре купил в вендинговом аппарате тот же напиток с выраженным привкусом бензина. Роспотребнадзор призывает граждан воздержаться от употребления напитка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru