«Конечно, напитки нужно снимать с продажи. Это должно касаться всех магазинов. У нас напитки маркируются, поэтому нужно просто заблокировать на кассе продажу опасных напитков. Производитель должен внести изменения в технологический процесс, убрать то, что вызывает опасения Роспотребнадзора, заплатить штраф, дальше спокойно продолжать работать. Максимум возможна приостановка деятельности на 90 суток. В 2023 году мы проводили анализ таких напитков, превышений норм по сути не было, но есть подозрительные вещи в составе, аспартам, бензоат натрия, например. Аспартам разрешен в определенных концентрациях. Но уже тогда при проверках было понятно, что не всем людям можно пить этот напиток. Роспотребнадзор провел более углубленное исследование. Сахар у нас сегодня меняется на аспартам, который до конца не изучен, ВОЗ считает, что он может даже вызывать онкологические заболевания. Это не только к этому напитку относится, это в целом надо учитывать», - рассказал он.

Поводом для расследования стали два случая. В Москве ребенок получил ожог гортани после глотка напитка, купленного в «Магните». В бутылке обнаружили жидкость, похожую на ацетон. Житель Петербурга в октябре купил в вендинговом аппарате тот же напиток с выраженным привкусом бензина. Роспотребнадзор призывает граждан воздержаться от употребления напитка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

