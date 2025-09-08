Объявлен последний участник конкурса «Интервидение»

Отмечается, что эмиратский музыкант славится своей универсальностью и с лёгкостью «соединяет музыкальные традиции ОАЭ и других арабских стран».

«Особую глубину и изысканность музыкальному репертуару артиста придаёт владение инструментами — Саиф мастерски играет как на фортепиано, так и на уде», - говорится в сообщении.

Ранее продюсер «Бурановских бабушек» Ксения Рубцова заявила «Радиоточке НСН», что коллектив очень хотел бы коллаборацию с американским певцом Брэндоном Ховардом в рамках «Интервидения», но пока никаких обсуждений не ведётся.

