Объявлен последний участник конкурса «Интервидение»
Организаторы международного музыкального конкурса «Интервидение - 2025» объявили имя исполнителя, который закрыл список участников смотра. Это представитель Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Саиф Алали.
Отмечается, что эмиратский музыкант славится своей универсальностью и с лёгкостью «соединяет музыкальные традиции ОАЭ и других арабских стран».
«Особую глубину и изысканность музыкальному репертуару артиста придаёт владение инструментами — Саиф мастерски играет как на фортепиано, так и на уде», - говорится в сообщении.
Ранее продюсер «Бурановских бабушек» Ксения Рубцова заявила «Радиоточке НСН», что коллектив очень хотел бы коллаборацию с американским певцом Брэндоном Ховардом в рамках «Интервидения», но пока никаких обсуждений не ведётся.
