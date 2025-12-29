Зеленский назвал условие для отмены военного положения на Украине
29 декабря 202514:12
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное положение и мобилизация не будут отменены в стране после начала возможного перемирия. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет RT.
По словам Зеленского, для отмены военного положения Украине нужны гарантии безопасности.
«Что такое гарантии безопасности... Мониторинг партнёров и их присутствие», - сказал он.
Ранее Зеленский заявил, что вопрос безопасности с точки зрения Европы был почти полностью согласован, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме обсудят новые правила доступа детей к социальным сетям
- Депутат Бурматов заявил, что блогеру грозит «уголовка» за покалеченного львенка
- Автопроизводитель Ford подал заявки на регистрацию товарных знаков в РФ
- В Госдуме заявили, что рекламу в Telegram запрещать не планируют
- Запрет рекламы лекарств на ТВ назвали «хайпом»
- Иллюзии проката: «Пророк», «Август» и сказки обеспечили кинотеатрам миллиардные сборы
- Зеленский назвал условие для отмены военного положения на Украине
- Песков напомнил про слова Трампа о теряющей земли Украине
- В России призвали снять опасные напитки «Алоэ Вера» с продажи
- Песков: Москва согласна с оценкой Трампа о приближении мира на Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru