Зеленский назвал условие для отмены военного положения на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное положение и мобилизация не будут отменены в стране после начала возможного перемирия. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет RT.

По словам Зеленского, для отмены военного положения Украине нужны гарантии безопасности.

«Что такое гарантии безопасности... Мониторинг партнёров и их присутствие», - сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что вопрос безопасности с точки зрения Европы был почти полностью согласован, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

