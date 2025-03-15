«Согласны» прекратить огонь: ВСУ выпустили по регионам РФ более 120 БПЛА

11 марта украинская сторона объявила о готовности принять предложение США прекратить огонь на 30 дней, если РФ согласится. В Москве согласны, но отмечают, что «есть нюансы». При этом ВСУ продолжают атаковать Россию дронами. 

Ночью 15 марта ВСУ вновь атаковали беспилотниками сразу несколько российских регионов, и это, несмотря на разговоры со стороны Украины о согласии на временное прекращение огня с Россией.

Плен и жизнь: Путин призвал Киев приказать бойцам ВСУ в Курской области сложить оружие

АТАКА НА ВОЛГОГРАДСКУЮ И ВОРОНЕЖСКУЮ ОБЛАСТИ

Ночью в Сети очевидцы сообщили о взрывах над Красноармейским районом Волгограда. По предварительным данным, ВСУ атаковали беспилотниками местный НПЗ. В регионе работала система ПВО.

Однако позже губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что в результате падения обломков возникло локальное возгорание камыша на территории Красноармейского района, которое было оперативно потушено. По его словам, большинство беспилотников было нейтрализовано и перехвачено в Котовском, Городищенском и Калачевском районах, а также в южной части Волгограда, передает пресс-служба администрации области.

«Подарок женщинам»: ВСУ начали отступать из Курской области

В связи со сложившейся ситуацией, ночью 15 марта в аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и отправку рейсов. Такая мера затронула и авиагавань Саратова. Временный запрет в Волгограде действовал с 03:33 часов по московскому времени, в саратовском аэропорте — с 01:00 ночи, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram. К 07:15 часам утра по Москве ограничения в Волгограде были сняты. «Известия» сообщили, что в 05:40 часов утра аэропорт Саратова тоже начал работать в штатном режиме.

Рано утром 15 марта глава Воронежской области Александр Гусев также сообщил, что в двух районах региона были сбиты более 15 украинских беспилотников. Позже он уточнил, что над регионом было ликвидировано свыше 35 БПЛА ВСУ.

«Финальная стадия»? ВС РФ начали наступление на Суджу

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - написал Гусев в своем Telegram-канале.

По информации Министерства обороны России, всего минувшей ночью над шестью российскими регионами было сбито 126 дронов ВСУ. В ведомстве уточнили, что над Волгоградским регионом было ликвидировано 64 БПЛА, над Воронежским — 38, над Белгородским — 14, над Брянским — семь, над Ростовской областью — два и над Курской — один.

Повреждения на НПЗ и 31 дрон: ВСУ атаковали несколько регионов РФ

«ПРЕКРАЩЕНИЕ» ОГНЯ И АТАКИ НА РФ

На этой неделе ВСУ совершили несколько массированных атак на российские регионы, в том числе на Москву и Подмосковье. Это произошло, даже несмотря на то, что 11 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак объявил, что Киев готов принять предложение США прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления, если на такой же шаг согласится Москва.

Первая массированная атака по столичному региону произошла 11 марта, как раз накануне переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Тогда за ночь над регионом был сбит 91 дрон. В результате обстрела погибли три человека, 20 граждан получили ранения, в том числе трое детей. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Кольцо сжимается»: Россия готовится освободить Курскую область за две недели

Это была самая массовая атака беспилотников на Москву и Подмосковье с начала спецоперации. Всего за ночь 11 марта над российской территорией дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 337 БПЛА ВСУ.

Несмотря на разговоры Украины о согласии на прекращение огня, ВСУ продолжили атаковать территорию РФ дронами. Так, повторный обстрел произошел 12 марта в Брянской области, 13 марта в Калужской, Тамбовской и Белгородской областях.

«В результате падения одного из БПЛА возникло возгорание технического здания промышленного предприятия в Дзержинском районе... Один из сотрудников ночной смены предприятия получил ранение легкой степени тяжести», - написал губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Десятки дронов: ВСУ совершили самую массовую атаку на Москву

14 марта дроны ВСУ вновь сбили в столичном регионе. На западе Москвы БПЛА попал в крышу жилого дома на Резервном проезде и на расселенный дом на улице Лестева. В результате атаки никто не пострадал.

При этом два БПЛА были сбиты в Подмосковье над Балашихой, третий в микрорайоне Южная Битца. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, обломки одного из дронов упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово, еще один БПЛА был уничтожен вблизи Железнодорожного.

Пострадавшие и пожар в Раменском: Более 140 беспилотников перехватили над 9 регионами РФ

Обломки украинского дрона в тот день также упали на резервуар на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе, сообщил Telegram-канал «Mash». На предприятии началось возгорание. 15 марта, атаке более чем 100 БПЛА подверглись сразу шесть российских регионов.

Ранее экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в интервью НСН заявил, что разговоры о согласии Киева на временное прекращение огня являются не чем иным, как попыткой надавить на Россию, однако для нас это недопустимо.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: губернатор Московской области Андрей Воробьев
ТЕГИ:УкраинаАтакаБеспилотникиРоссияВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры