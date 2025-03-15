«Согласны» прекратить огонь: ВСУ выпустили по регионам РФ более 120 БПЛА
11 марта украинская сторона объявила о готовности принять предложение США прекратить огонь на 30 дней, если РФ согласится. В Москве согласны, но отмечают, что «есть нюансы». При этом ВСУ продолжают атаковать Россию дронами.
Ночью 15 марта ВСУ вновь атаковали беспилотниками сразу несколько российских регионов, и это, несмотря на разговоры со стороны Украины о согласии на временное прекращение огня с Россией.
АТАКА НА ВОЛГОГРАДСКУЮ И ВОРОНЕЖСКУЮ ОБЛАСТИ
Ночью в Сети очевидцы сообщили о взрывах над Красноармейским районом Волгограда. По предварительным данным, ВСУ атаковали беспилотниками местный НПЗ. В регионе работала система ПВО.
Однако позже губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что в результате падения обломков возникло локальное возгорание камыша на территории Красноармейского района, которое было оперативно потушено. По его словам, большинство беспилотников было нейтрализовано и перехвачено в Котовском, Городищенском и Калачевском районах, а также в южной части Волгограда, передает пресс-служба администрации области.
В связи со сложившейся ситуацией, ночью 15 марта в аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и отправку рейсов. Такая мера затронула и авиагавань Саратова. Временный запрет в Волгограде действовал с 03:33 часов по московскому времени, в саратовском аэропорте — с 01:00 ночи, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram. К 07:15 часам утра по Москве ограничения в Волгограде были сняты. «Известия» сообщили, что в 05:40 часов утра аэропорт Саратова тоже начал работать в штатном режиме.
Рано утром 15 марта глава Воронежской области Александр Гусев также сообщил, что в двух районах региона были сбиты более 15 украинских беспилотников. Позже он уточнил, что над регионом было ликвидировано свыше 35 БПЛА ВСУ.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - написал Гусев в своем Telegram-канале.
По информации Министерства обороны России, всего минувшей ночью над шестью российскими регионами было сбито 126 дронов ВСУ. В ведомстве уточнили, что над Волгоградским регионом было ликвидировано 64 БПЛА, над Воронежским — 38, над Белгородским — 14, над Брянским — семь, над Ростовской областью — два и над Курской — один.
«ПРЕКРАЩЕНИЕ» ОГНЯ И АТАКИ НА РФ
На этой неделе ВСУ совершили несколько массированных атак на российские регионы, в том числе на Москву и Подмосковье. Это произошло, даже несмотря на то, что 11 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак объявил, что Киев готов принять предложение США прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления, если на такой же шаг согласится Москва.
Первая массированная атака по столичному региону произошла 11 марта, как раз накануне переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Тогда за ночь над регионом был сбит 91 дрон. В результате обстрела погибли три человека, 20 граждан получили ранения, в том числе трое детей. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Это была самая массовая атака беспилотников на Москву и Подмосковье с начала спецоперации. Всего за ночь 11 марта над российской территорией дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 337 БПЛА ВСУ.
Несмотря на разговоры Украины о согласии на прекращение огня, ВСУ продолжили атаковать территорию РФ дронами. Так, повторный обстрел произошел 12 марта в Брянской области, 13 марта в Калужской, Тамбовской и Белгородской областях.
«В результате падения одного из БПЛА возникло возгорание технического здания промышленного предприятия в Дзержинском районе... Один из сотрудников ночной смены предприятия получил ранение легкой степени тяжести», - написал губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
14 марта дроны ВСУ вновь сбили в столичном регионе. На западе Москвы БПЛА попал в крышу жилого дома на Резервном проезде и на расселенный дом на улице Лестева. В результате атаки никто не пострадал.
При этом два БПЛА были сбиты в Подмосковье над Балашихой, третий в микрорайоне Южная Битца. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, обломки одного из дронов упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово, еще один БПЛА был уничтожен вблизи Железнодорожного.
Обломки украинского дрона в тот день также упали на резервуар на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе, сообщил Telegram-канал «Mash». На предприятии началось возгорание. 15 марта, атаке более чем 100 БПЛА подверглись сразу шесть российских регионов.
Ранее экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в интервью НСН заявил, что разговоры о согласии Киева на временное прекращение огня являются не чем иным, как попыткой надавить на Россию, однако для нас это недопустимо.
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