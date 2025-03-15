«Согласны» прекратить огонь: ВСУ выпустили по регионам РФ более 120 БПЛА

В связи со сложившейся ситуацией, ночью 15 марта в аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и отправку рейсов. Такая мера затронула и авиагавань Саратова. Временный запрет в Волгограде действовал с 03:33 часов по московскому времени, в саратовском аэропорте — с 01:00 ночи, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram. К 07:15 часам утра по Москве ограничения в Волгограде были сняты. «Известия» сообщили, что в 05:40 часов утра аэропорт Саратова тоже начал работать в штатном режиме.

Рано утром 15 марта глава Воронежской области Александр Гусев также сообщил, что в двух районах региона были сбиты более 15 украинских беспилотников. Позже он уточнил, что над регионом было ликвидировано свыше 35 БПЛА ВСУ.