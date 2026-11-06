Посол: Россия симметрично ответила на высылку дипломатов из Венгрии
Россия дала симметричный ответ на высылку Венгрией российских дипломатов. Об этом рассказал посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.
Ранее Венгрия решила выслать десять дипломатов РФ. При этом в Будапеште отмечали, что такой шаг не означает разрыва дипломатических отношений с Москвой.
Как отметил Станиславов, решению республики был дан симметричный ответ.
«Группа сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генеральных консульств Венгрии в Санкт-Петербурге и Казани 14 октября покинула территорию Российской Федерации», - заявил посол в беседе с РИА Новости.
Ранее в Кремле допустили, что высылка российских дипломатов из Венгрии может повлиять на политические и экономические отношения Москвы и Будапешта, напоминает Ura.ru.
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