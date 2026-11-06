Посол: Россия симметрично ответила на высылку дипломатов из Венгрии

Россия дала симметричный ответ на высылку Венгрией российских дипломатов. Об этом рассказал посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.

Ранее Венгрия решила выслать десять дипломатов РФ. При этом в Будапеште отмечали, что такой шаг не означает разрыва дипломатических отношений с Москвой.

Как отметил Станиславов, решению республики был дан симметричный ответ.

«Группа сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генеральных консульств Венгрии в Санкт-Петербурге и Казани 14 октября покинула территорию Российской Федерации», - заявил посол в беседе с РИА Новости.

Ранее в Кремле допустили, что высылка российских дипломатов из Венгрии может повлиять на политические и экономические отношения Москвы и Будапешта, напоминает Ura.ru.

