«Подарок женщинам»: ВСУ начали отступать из Курской области
Накануне военкор Евгений Поддубный сообщил, что российская армия начала наступление на Суджу.
ВСУ начали отступать из Курской области. Российские военные уже освободили несколько населенных пунктов в регионе. ВСУ несут значительные потери. При этом армия России накануне начала наступление на Суджу.
НАСТУПЛЕНИЕ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
9 марта итальянское издание «Corriere della Sera» сообщило, что российские войска постепенно вытесняют ВСУ с территории Курской области. По данным источника, армии России уже удалось отбить примерно две трети занятых под Курском земель.
«Украинцы отступают, они уже потеряли около двух третей из 1,2 тысячи квадратных километров российской территории, которую им удалось занять с 6 августа (2024 года – прим. НСН)», - говорится в материале.
Газета писала, что отступление ВСУ в Курской области началось через несколько дней после того, как США решили приостановить военную помощь Украине. Однако, по информации военного блогера Юрия Подоляки, в населенном пункте Мартыновка еще остаются силы противника, которые блокированы, но пытаются вырываться малыми группами.
«К сожалению, пока в Мартыновке остается противник. Он блокирован и пробует вырываться малыми группами, но он там есть. Кстати, противник, похоже, не считает сражение проигранным и пытается даже заводить в Суджу свежие силы», - написал он в своем Telegram-канале.
8 марта замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов сообщил, что российские войска пошли в масштабное наступление на всех направлениях в Курской области.
«Противник бросает позиции, покидает насиженные участки. Наши ребята двигаются вперед очень хорошо. Наши русские воины из всех подразделений решили сделать подарок нашим женщинам — женщинам России», - написал он в своем Telegram-канале.
В тот же день представители группы Аида спецназа «Ахмат» в Сети тоже сообщили о хорошем продвижении на всех направлениях штурма Суджи. Также говорилось о продвижении отрядов «Питерского», «Горца», «Хохла» и «Каштана» спецназа «Ахмат» совместно со смежными подразделениями.
Российский военный корреспондент Юрий Котенок отметил, что ВСУ уже понесли значительные потери в Курском регионе. В Минобороны РФ данную информацию не прокомментировали.
«Только за минувшие сутки потери ВСУ в Курской области оцениваются около тысячи штыков и десятки (до сотни) сожженных единиц бронетехники», - написал он в своем Telegram-канале.
СИТУАЦИЯ В СУДЖЕ
8 марта российский военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что армия России начала наступление непосредственно на Суджу.
«Судя по всему, в финальную стадию переходит операция по освобождению Курской области», - написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что вчерашнее наступление стало финальным штурмом города Суджа, который оккупирован ВСУ уже семь месяцев.
9 марта корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев объявил, что окраины Суджи активно поливает огнем ствольная и реактивная артиллерия ВС России. По его словам, отрезав ВСУ от пути снабжения, российская армия постепенно блокирует практически весь Суджанский район, где могут находиться несколько тысяч военнослужащих ВСУ.
«Пример того, как бежали ВСУ. Целый мешок натовских гранат. Судя по всему, подствольные. Бросили прямо в мешке здесь, на дороге, и побежали дальше. Уже налегке», - рассказал журналист.
Тимашев добавил, что, освободив деревню, российские войска продвинулись еще дальше, не позволяя ВСУ закрепиться.
«Противник максимально деморализован. Мы видим, как противник отступает. В Малой Локне мы предполагаем, что противник будет иметь попытки отходить, скорее всего, на суджанское направление», - поделился с изданием командир 22-го мотострелкового полка под позывным «Апостол».
До этого в Министерстве обороны России объявили об освобождении населенных пунктов Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. По данным ведомства, в операции участвовали подразделения группировки войск «Север».
Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что ВСУ готовятся к отходу от Черкасского Поречного под Курском, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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