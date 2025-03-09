«Подарок женщинам»: ВСУ начали отступать из Курской области

НАСТУПЛЕНИЕ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

9 марта итальянское издание «Corriere della Sera» сообщило, что российские войска постепенно вытесняют ВСУ с территории Курской области. По данным источника, армии России уже удалось отбить примерно две трети занятых под Курском земель.

«Украинцы отступают, они уже потеряли около двух третей из 1,2 тысячи квадратных километров российской территории, которую им удалось занять с 6 августа (2024 года – прим. НСН)», - говорится в материале.

Газета писала, что отступление ВСУ в Курской области началось через несколько дней после того, как США решили приостановить военную помощь Украине. Однако, по информации военного блогера Юрия Подоляки, в населенном пункте Мартыновка еще остаются силы противника, которые блокированы, но пытаются вырываться малыми группами.