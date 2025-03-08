Повреждения на НПЗ и 31 дрон: ВСУ атаковали несколько регионов РФ

АТАКА НА НПЗ И 31 ДРОН

Так, в Ленинградской области украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающее предприятие КИНЕФ. Глава региона Александр Дрозденко сообщил, что один из беспилотников был сбит на подлете к заводу, а второй — над территорией объекта. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, пишут «Известия».

«Отражена атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе. При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы», - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.