Повреждения на НПЗ и 31 дрон: ВСУ атаковали несколько регионов РФ
В прошлом году 8 марта украинская сторона обстреляла три региона России почти 20 беспилотниками.
В ночь на 8 марта 2025 года ВСУ устроили массированный обстрел беспилотниками по нескольким российским регионам.
АТАКА НА НПЗ И 31 ДРОН
Так, в Ленинградской области украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающее предприятие КИНЕФ. Глава региона Александр Дрозденко сообщил, что один из беспилотников был сбит на подлете к заводу, а второй — над территорией объекта. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, пишут «Известия».
«Отражена атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе. При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы», - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
Глава Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале также рассказал, что ночью 8 марта в регионе была отражена атака беспилотников. Как уточнил врио губернатора, силы и средства ПВО пресекли удары в Миллеровском и Чертковском районах области. Накануне в регионе был введен режим повышенной готовности.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», - написал 8 марта Слюсарь.
Также в этот день в аэропортах Владикавказа и Грозного вводились временные ограничения на прием и отправку рейсов. К тому же, в Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности, который позже был отменен, передает RT.
«Отбой беспилотной опасности. План "Ковер" также снят. Оперативный штаб продолжает свою работу», - написал глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
Всего, по данным Минобороны России, минувшей ночью над территорией страны был ликвидирован 31 украинский беспилотник. В ведомстве сообщили, что 26 дронов были сбиты над Краснодарским краем, три — над Брянской областью, по одному — над Ленинградским и Ярославским регионами.
До этого в Министерстве обороны РФ объявили, что 7 марта в период с 20:15 до 22:45 часов по московскому времени средства ПВО уничтожили 43 БПЛА ВСУ над территорией шести регионов России и над акваторией Азовского моря.
АТАКА 8 МАРТА 2024 ГОДА
В прошлом году ВСУ тоже совершили массированную атаку на российские регионы 8 марта. Тогда под обстрел попали Белгородская, Курская и Волгоградская области. Режим ракетной опасности действовал в Белгороде и Белгородском районе, а также в Железногорске.
Сообщалось, что в ночь на 8 марта 2024 года над территорией РФ были уничтожены 12 дронов: 11 — над Волгоградской областью и один — над Белгородской. При этом в Минобороны России добавили, что утром 8 марта прошлого года, средства ПВО уничтожили еще четыре беспилотника над Волгоградским регионом.
Тогда военкоры писали об усилении атак ВСУ на регионы РФ с помощью дронов.
«В последнее время наблюдается увеличение интенсивности применения украинских БПЛА. С помощью FPV-дронов и дронов со сбросами (ВСУ – прим. НСН) атакуют гражданское население в прифронтовой полосе, устраивают засады на бронетехнику и на машины обеспечения. Морские дроны атакуют военные корабли», - говорилось в Telegram-канале «WarGonzo».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВСУ в течение двух недель могут покинуть Курскую область.
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