Польский союз хоккея на льду выступил против возвращения сборных России

Она выражает решительный протест против возможного допуска РФ. Там указали, что на данном этапе это преждевреименно и противоречит основополагающим принципам мирового спорта, включая уважение, ответственность, солидарность и честную игру.

Ранее футбольный тренер Валерий Непомнящий назвал отказ ряда европейских стран играть со сборной России по хоккею политическим решением с двойными стандартами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

