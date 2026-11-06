Польский союз хоккея на льду выступил против возвращения сборных России

Польский союз хоккея на льду выступил против возможного возвращения российских сборных на международные соревнования, сообщают «Известия» со ссылкой на организацию.

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Она выражает решительный протест против возможного допуска РФ. Там указали, что на данном этапе это преждевреименно и противоречит основополагающим принципам мирового спорта, включая уважение, ответственность, солидарность и честную игру.

Ранее футбольный тренер Валерий Непомнящий назвал отказ ряда европейских стран играть со сборной России по хоккею политическим решением с двойными стандартами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Егор Алеев
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