Польский союз хоккея на льду выступил против возвращения сборных России
Польский союз хоккея на льду выступил против возможного возвращения российских сборных на международные соревнования, сообщают «Известия» со ссылкой на организацию.
Она выражает решительный протест против возможного допуска РФ. Там указали, что на данном этапе это преждевреименно и противоречит основополагающим принципам мирового спорта, включая уважение, ответственность, солидарность и честную игру.
Ранее футбольный тренер Валерий Непомнящий назвал отказ ряда европейских стран играть со сборной России по хоккею политическим решением с двойными стандартами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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