Генерал Болдырев назвал недопустимым 30-дневное перемирие с Украиной

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что Киев готова принять предложение США прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления, если на такой же шаг согласится Москва. Соединенные Штаты, в свою очередь, отменяют паузу в предоставлении разведданных и возобновляют военную помощь Украине. Болдырев отметил, что вопросы по украинскому конфликту должны решаться не временным прекращением огня.

«Это все как мертвому припарка. Временное прекращение огня абсолютно ничего не даст. Здесь вопросы должны решаться совершенно по-другому и кардинально. Тем более, что за это время США еще больше оружия туда поставят. Это они на Россию давят, мол, Киев согласился на временное прекращение огня. Нам нужно выполнять ряд задач, в том числе освободить Курщину. Для нас временное прекращение огня совершенно неприемлемо, а с военной точки зрения – недопустимо», - сказал собеседник НСН.

В вечернем видеообращении украинский президент Владимир Зеленский заявил, что изначально Киев предлагал перемирие в море, а также с применением ракет и дальнобойных дронов. Сторона США предложила «сделать первый шаг сразу дальше» и установить полное перемирие на 30 дней по всей линии фронта. На Украине считают его положительным - теперь, по словам Зеленского, США должны убедить пойти на перемирие и Россию.

