Генерал Болдырев назвал недопустимым 30-дневное перемирие с Украиной
Временное прекращение огня неприемлемо для России как минимум до полного освобождения Курской области, заявил НСН Владимир Болдырев.
Разговоры о согласии Киева на временное прекращение огня являются не чем иным, как попыткой надавить на Россию, однако для нас это недопустимо, заявил в эфире НСН экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что Киев готова принять предложение США прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления, если на такой же шаг согласится Москва. Соединенные Штаты, в свою очередь, отменяют паузу в предоставлении разведданных и возобновляют военную помощь Украине. Болдырев отметил, что вопросы по украинскому конфликту должны решаться не временным прекращением огня.
«Это все как мертвому припарка. Временное прекращение огня абсолютно ничего не даст. Здесь вопросы должны решаться совершенно по-другому и кардинально. Тем более, что за это время США еще больше оружия туда поставят. Это они на Россию давят, мол, Киев согласился на временное прекращение огня. Нам нужно выполнять ряд задач, в том числе освободить Курщину. Для нас временное прекращение огня совершенно неприемлемо, а с военной точки зрения – недопустимо», - сказал собеседник НСН.
В вечернем видеообращении украинский президент Владимир Зеленский заявил, что изначально Киев предлагал перемирие в море, а также с применением ракет и дальнобойных дронов. Сторона США предложила «сделать первый шаг сразу дальше» и установить полное перемирие на 30 дней по всей линии фронта. На Украине считают его положительным - теперь, по словам Зеленского, США должны убедить пойти на перемирие и Россию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Словакии пообещал рассмотреть петицию об отмене санкций против России
- Трамп заявил, что США и Россия проведут встречи по Украине 11 или 12 марта
- Украина готова к прекращению боевых действий и мирным переговорам с Россией
- Рубио заявил, что США хотят прекращения огня на Украине и ждут ответа России
- США возобновили военную помощь Украине
- Украина приняла предложение США по немедленному прекращению огня на 30 дней
- Белый дом назвал успешными прошедшие в Саудовской Аравии переговоры с Украиной
- Конституционный суд Румынии не допустил Джеорджеску до президентских выборов
- На Солнце зафиксирована вспышка класса М1.1
- В России более 37 тысяч женщин, планировавших аборт, сохранили беременность
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru