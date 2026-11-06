Кушнер: США на переговорах учитывают интересы всех сторон в сфере безопасности
Администрация США при проведении консультаций по урегулированию конфликта вокруг Украины стремится принять во внимание интересы всех сторон в области безопасности, заявил в соцсети X зять президента Джаред Кушнер.
По его словам, принимаекмые меры должны уменьшить риск конфликта в будущем. Политик напомнил, что на следующей неделе в Абу-Даби США проведут первые с февраля трехсторонние консультации с Украиной и Россией. Кушнер указал, что американский лидер Дональд Трамп считает приоритетом в обеспечении мира.
Ранее Кушнер сообщил, что Вашингтон нацелен на создание в Европе архитектуры безопасности, которая бы гарантировала отсутствие нового кризиса после урегулирования на Украине.
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