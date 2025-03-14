На окраине Обнинска уничтожен беспилотник
14 марта 202508:16
Беспилотник уничтожен на окраине Обнинска. Об этом заявил глава Калужской области Владислав Шапша.
Дрон сбили силы ПВО.
«По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет», - написал губернатор в Telegram-канале.
Шапша добавил, что на месте инцидента работает оперативная группа.
Ранее в Росавиации сообщили о введении ограничений на работу аэропорта Калуги, воздушная гавань временно не принимала и не отправляла рейсы, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru