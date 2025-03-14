На окраине Обнинска уничтожен беспилотник

Силами ПВО Минобороны отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву

В результате падения обломков БПЛА на нефтебазе в Туапсе произошёл пожар

Песков: У Президента пока не запланирована встреча с новым послом РФ в США перед его отбытием в Вашингтон

СМИ: Объем скидок на автомобили в салонах увеличился до 300 тыс. рублей

Жители ряда регионов России смогут неделю любоваться Венерой