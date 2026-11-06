ФССП получит расширенный доступ к кредитным историям должников
Федеральная служба судебных приставов сможет получать расширенный доступ к кредитным историям должников в рамках рассмотрения жалоб на коллекторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указание Банка России.
Ранее президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому россияне могут через портал госуслуг направить в ФССП заявление о неправомерных действиях коллекторов.
Для проверки данных о нарушениях приставы вправе запросить и получить информацию о способах взаимодействия с должником и используемых телефонных номерах у кредиторов либо их представителей, коллекторских агентств. При этом ФССП может запрашивать у операторов связи сведения о звонках; в Центральном каталоге кредитных историй - данные о бюро, где хранят кредитную историю должника; у БКИ – кредитный отчет.
Указание ЦБ вступит в силу с 26 ноября.
Ранее российские банки и микрофинансовые организации обязали передавать ФССП информацию о взыскании просроченных долгов граждан, в том числе с привлечением коллекторов, пишет Ura.ru.
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