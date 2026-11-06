ФССП получит расширенный доступ к кредитным историям должников

Федеральная служба судебных приставов сможет получать расширенный доступ к кредитным историям должников в рамках рассмотрения жалоб на коллекторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указание Банка России.

Ранее президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому россияне могут через портал госуслуг направить в ФССП заявление о неправомерных действиях коллекторов.