Рубио намерен поддержать Вэнса при его участии в выборах президента США

Глава Госдепа США Марко Рубио в интервью The New York Times выразил готовность поддержать вице-президента Джей Ди Вэнса, если тот решит претендовать на пост главы государства.

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Выборы пройдут в 2028 году. Госсекретарь назвал Вэнса своим хорошим другом. «Если Джей Ди будет участвовать в президентской гонке, он будет феноменальным кандидатом», - указал дипломат. «Я буду первым человеком, который поддержит его», - указал Рубио.

Он отказался отвечать на вопрос, намерен ли он сам претендовать на пост президента.

Госсекретарь также заявил, что утверждения СМИ о его возможной отставке с целью подготовки к участию в следующих выборах президента не являются правдой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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