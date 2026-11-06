Рубио намерен поддержать Вэнса при его участии в выборах президента США
Глава Госдепа США Марко Рубио в интервью The New York Times выразил готовность поддержать вице-президента Джей Ди Вэнса, если тот решит претендовать на пост главы государства.
Выборы пройдут в 2028 году. Госсекретарь назвал Вэнса своим хорошим другом. «Если Джей Ди будет участвовать в президентской гонке, он будет феноменальным кандидатом», - указал дипломат. «Я буду первым человеком, который поддержит его», - указал Рубио.
Он отказался отвечать на вопрос, намерен ли он сам претендовать на пост президента.
Госсекретарь также заявил, что утверждения СМИ о его возможной отставке с целью подготовки к участию в следующих выборах президента не являются правдой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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