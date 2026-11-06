Рубио намерен поддержать Вэнса при его участии в выборах президента США

Выборы пройдут в 2028 году. Госсекретарь назвал Вэнса своим хорошим другом. «Если Джей Ди будет участвовать в президентской гонке, он будет феноменальным кандидатом», - указал дипломат. «Я буду первым человеком, который поддержит его», - указал Рубио.

Он отказался отвечать на вопрос, намерен ли он сам претендовать на пост президента.

Госсекретарь также заявил, что утверждения СМИ о его возможной отставке с целью подготовки к участию в следующих выборах президента не являются правдой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

