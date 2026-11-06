В Раде заявили о массовой мобилизации молодежи непризывного возраста

По его словам, с этой целью применяются пытки и психотропные веществе. Так депутат отреагировал на видео, на котором женщина из Одессы рассказывает, что ее 23-летнего сына насильно удерживают на одном из принадлежащих ТЦК объектов в Киеве и пытаются заставить подписать контракт.

Дмитрук указал, что молодых людей «попросту похищают на улице и привозят в пыточные ТЦК», где с ними проводят «специальную работу». Им дают психотропные вещества и «под пытками, психологическим давлением и воздействием препаратов они подписывают документы о прохождении военной службы».

Отмечается, что родителям об этом могут сообщить уже постфактум, когда что-либо изменить практически невозможно.

Ранее стало известно, что под Киевом в подвале частного дома удерживали около 40 человек, которых избивали и заставляли платить за освобождение. Среди удерживаемых был 14-летний подросток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

