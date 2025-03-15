Аэропорты Волгограда и Саратова ограничили полеты
15 марта 202504:30
Работу аэропортов Волгограда и Саратова ограничили в целях обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. Об этом написал представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.
«Временные ограничения... введены в аэропортах: Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW) – с 03:33 мск; Саратов (Гагарин; UWSG) – с 01:00 мск», - отметил пресс-секретарь.
Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.
Накануне ограничения вводились в столичном аэропорту Внуково и в авиагавани Калуги. В это время в регионах отразили атаку беспилотников.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru