«Финальная стадия»? ВС РФ начали наступление на Суджу
По сообщениям Минобороны, российские войска также освободили несколько населенных пунктов в Курской области. При этом, по данным западных СМИ, около десяти тысяч украинских военных оказались в кольце.
Российские военные корреспонденты и представители Министерства обороны РФ сообщают об изменении ситуации в Курской области. ВС России прорвали фронт в районе государственной границы на курском направлении. Сообщается об отступлении ВСУ на некоторых участках и о взятии десятка украинских военных в «котел».
НАСТУПЛЕНИЕ НА СУДЖУ И ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕЛ
8 марта российский военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что армия России начала наступление непосредственно на город Суджа в Курской области.
«Судя по всему в финальную стадию переходит операция по освобождению Курской области. Сегодня стало известно, что мы начали активные действия по освобождению Суджи. И победы в этой операции я лично жду, как праздника. Дай бог сил нашим бойцам», - написал он в своем Telegram-канале.
Однако информацию о наступлении на Суджу пока не прокомментировали в Минобороны России.
Накануне представители силовых структур рассказали, что на юге Суджанского района российские войска вступили в бой с элитными штурмовыми подразделениями ВСУ в лесных массивах. До полного окружения Суджи осталось несколько километров. Отмечается, что, если «котел» захлопнется, это станет крупнейшим окружением за все время спецоперации.
«Появляются первые сообщения, что началось какое-то капитальное сражение непосредственно за Суджу. Вполне вероятно, что это — последний акт курской операции ВСУ. С юга фланги были поджаты накануне, с севера тоже активно шло движение. Всех, кого ВСУ не успели вывести, судя по всему, ждет "котел", как в Дебальцево», - писал Telegram-канал «Военная хроника».
В субботу в Министерстве обороны России объявили, что ВС РФ освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курском регионе. По данным ведомства, в операции участвовали подразделения группировки войск «Север».
Военкор Поддубный с места событий в Старой Сорочине опубликовал видео, в котором подтвердил, что населенный пункт уже был освобожден.
«Малой Локне приготовиться», - написал журналист.
Другой российский военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что ВСУ собираются отойти из района Черкасского Поречного в Курской области. По его словам, подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ вблизи указанного населенного пункта заменяются бойцами территориальной обороны. Он также рассказал, что российские десантники вклинились в оборону украинских войск и продвинулись по посадкам между Журавкой и Басовкой в направлении Юнаковки.
«В районе Малой Локни — ожесточенные бои. Наши подразделения атакуют с трех направлений. Ночью противник частью сил отошел к Казачьей Локне», - написал он в своем Telegram-канале.
7 марта ряд военных корреспондентов объявил, что ВС России смогли прорвать фронт в районе государственной границы в Курской области. Отмечалось, что за несколько дней российские войска продвинулись более чем на пять километров.
ОКРУЖЕНИЕ ВСУ И «ГВОЗДЬ В КРЫШКЕ ГРОБА»
8 марта издание «The Telegraph» сообщило, что около десяти тысяч бойцов ВСУ могут оказаться в окружении российских военных в Курской области.
«Десять тысяч украинских военнослужащих оказались под угрозой окружения (в Курском регионе – прим. НСН) после того, как Россия прорвала линию фронта и продвинулась к ключевой линии снабжения с двух направлений», - говорится в материале.
По данным источника, российская армия фактически разрезала группировку противника надвое и добилась огневого контроля над единственной доступной ВСУ трассой, которая обеспечивает логистику в Судже. Отмечается, что Киев рассматривает возможность вывода войск из региона, чтобы избежать потерь.
«В пятницу войска РФ продвинулись в Судже и пересекли границу с Сумской областью Украины с севера. Карты украинского военного блога "Deepstate" показывают, что оставшиеся войска (ВСУ – прим. НСН) у российской границы соединены коридором длиной около километра и шириной менее 500 метров в самом узком месте. Единственная украинская дорога в Судже теперь находится в зоне видимости российских беспилотников, что осложняет попытки удержать район и отступить в случае необходимости», - писал «The Telegraph».
Информационный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев в интервью РИА Новости отметил, что возможное окружение ВСУ в Курской области и «выдавливание» их из региона обернет единственный козырь Киева на переговорах с Москвой против него же.
«Для Киева это будет огромный медийный удар. Конечно, они понесут крупное военное поражение, но с политической точки зрения это будет для них последний гвоздь в крышку гроба. С самого начала курская операция Киева носила медийные цели, и сейчас это может обернуться против них», - сказал он.
До этого издание «New York Post» со ссылкой на источники сообщило, что ВСУ могут покинуть Курскую область в течение двух недель.
БЛОКИРОВКА РАЗВЕДДАННЫХ
Российские военные смогли прорвать оборону ВСУ после того, как США прекратили передавать Киеву разведданные. На этой неделе западные СМИ сообщили, что Вашингтон перестал предоставлять такую информацию. Это подтвердил и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом США для своих союзников тоже заблокировали возможность делиться данными разведки с Украиной.
До этого издание «Украинский милитарный портал» сообщило, что американская аэрокосмическая компания «Maxar Technologies» отключила Украине доступ к спутниковым снимкам. Позже издание «Breaking Defense» подтвердило, что Национальное агентство геопространственной разведки США приостановило доступ к ним для Киева. Газета «Time» тоже писала, что западные специалисты, которые помогали получать и обрабатывать разведывательную информацию со спутников в военном штабе в Киеве, уже покинули территорию Украины.
При этом телеканал «Fox News» со ссылкой на источники передавал, что США продолжают отправлять Киеву разведданные для проведения оборонительных операций. Однако представители СМИ подтвердили, что Вашингтон действительно приостановил передачу Киеву информации, которая помогала ВСУ проводить наступательные операции, равно как и данных ЦРУ и ФБР.
В начале марта США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. По информации «Fox News», такая мера будет действовать до тех пор, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что в ДНР армия России выбила подразделения ВСУ из села Константинополь, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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