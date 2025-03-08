«Финальная стадия»? ВС РФ начали наступление на Суджу

Накануне представители силовых структур рассказали, что на юге Суджанского района российские войска вступили в бой с элитными штурмовыми подразделениями ВСУ в лесных массивах. До полного окружения Суджи осталось несколько километров. Отмечается, что, если «котел» захлопнется, это станет крупнейшим окружением за все время спецоперации.

«Появляются первые сообщения, что началось какое-то капитальное сражение непосредственно за Суджу. Вполне вероятно, что это — последний акт курской операции ВСУ. С юга фланги были поджаты накануне, с севера тоже активно шло движение. Всех, кого ВСУ не успели вывести, судя по всему, ждет "котел", как в Дебальцево», - писал Telegram-канал «Военная хроника».

В субботу в Министерстве обороны России объявили, что ВС РФ освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курском регионе. По данным ведомства, в операции участвовали подразделения группировки войск «Север».