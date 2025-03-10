«Кольцо сжимается»: Россия готовится освободить Курскую область за две недели

Исходя из того, что происходит на всех направлениях фронта, полное освобождение Курской области – это вопрос одной-двух недель, заявил в эфире НСН капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.

Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил России освободили населенные пункты Косица, Черкасское Поречное и Малая Локня Курской области, продолжая разгром украинских формирований. Об этом сообщило Минобороны России. Прорыв в сторону Суджи удался, в том числе, благодаря рейду российских добровольцев десантников и бойцов группы Аида из спецназа «Ахмат» по трубе газопровода. Дандыкин обрисовал ситуацию в регионе.