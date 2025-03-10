«Кольцо сжимается»: Россия готовится освободить Курскую область за две недели
Освобождение Малой Локни означает фактически прямой выход на Суджу и перекрытие трасс для ВСУ, заявил НСН Василий Дандыкин.
Исходя из того, что происходит на всех направлениях фронта, полное освобождение Курской области – это вопрос одной-двух недель, заявил в эфире НСН капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.
Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил России освободили населенные пункты Косица, Черкасское Поречное и Малая Локня Курской области, продолжая разгром украинских формирований. Об этом сообщило Минобороны России. Прорыв в сторону Суджи удался, в том числе, благодаря рейду российских добровольцев десантников и бойцов группы Аида из спецназа «Ахмат» по трубе газопровода. Дандыкин обрисовал ситуацию в регионе.
«Исходя из того, что происходит на всех направлениях, полное освобождение Курской области – это вопрос ближайшего времени. Думаю, это неделя-две, наши бойцы профессионалы и очень мотивированы. На этой неделе также, вероятно, уже начнутся дожди, что не позволит ВСУ пользоваться грунтовыми дорогами. Наши действия по окружению врага продолжаются, мы подорвали мосты, огневое воздействие было большое. За несколько дней было освобождено порядка семи-восьми населенных пунктов в Курской области. Оборона противника рушится», - рассказал он.
По его словам, освобождение Малой Локни – это прямой выход на Суджу и перекрытие трасс для ВСУ.
«В Судже уже идут бои, туда пробрались наши ребята по газовой трубе. Конечно, освобождение Малой Локни – это знаковое событие, к ее обороне серьезно готовились. Малая Локня – это совсем близко до Суджи, кольцо вокруг Суджи сжимается. Когда мы выйдем на трассы, где враг еще может перебраться, проходить там будет уже невозможно. У врага нет возможности что-то предпринять в данной ситуации», - добавил собеседник НСН.
В Курской области армия России начала наступление непосредственно на населенный пункт Суджа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил российский военный корреспондент Евгений Поддубный 8 марта, передает «Радиоточка НСН».
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