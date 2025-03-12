В Брянской области отражают атаку беспилотников

ПВО отражает атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.

Над территорией России за ночь сбили 337 беспилотников ВСУ

Он попросил соблюдать необходимые меры безопасности.

Ранее житель Подмосковья рассказал, как пережил ночную атаку БПЛА ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиПВОВСУ

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