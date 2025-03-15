Над шестью регионами России уничтожили 126 беспилотников ВСУ
15 марта 202507:24
Почти 130 беспилотников ВСУ нейтрализовали над Россией в течение прошедшей ночи. Об этом рассказали в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 126 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.
Над Волгоградской областью сбили 64 дрона, над Воронежской - 38, над Белгородской - 14. Кроме того, в Брянской области уничтожили семь БПЛА, в Ростовской - два, в Курской - один.
Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в двух районах региона сбили более 15 беспилотников.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru