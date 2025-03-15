Над шестью регионами России уничтожили 126 беспилотников ВСУ

Почти 130 беспилотников ВСУ нейтрализовали над Россией в течение прошедшей ночи. Об этом рассказали в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 126 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

Над Волгоградской областью сбили 64 дрона, над Воронежской - 38, над Белгородской - 14. Кроме того, в Брянской области уничтожили семь БПЛА, в Ростовской - два, в Курской - один.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в двух районах региона сбили более 15 беспилотников.

