МИД Японии выразил протест из-за решения по активам Japan Tobacco в РФ
Министерство иностранных дел Японии выразило протест послу России в Токио Николаю Ноздреву из-за решения о передаче российских активов табачного конгломерата Japan Tobacco Inc. под внешнее управление. Об этом пишет Kyodo.
Ранее российский лидер Владимир Путин передал доли компании в производствах РФ под внешнее управление АО «Промышленные активы». Речь идет о долях в ООО «Донской табак», «Переславль-табак», «JTI Елец», «Крес Нева» и «Петро».
JTI работает в России с 1999 года и является крупнейшим в стране производителем табачных изделий, пишет Ura.ru. Компания выпускает продукцию под брендами Winston, Camel, Sobranie, «Русский стиль», «Петр I» и другими.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Посол: Россия симметрично ответила на высылку дипломатов из Венгрии
- МИД Японии выразил протест из-за решения по активам Japan Tobacco в РФ
- ФССП получит расширенный доступ к кредитным историям должников
- Во Владивостоке 21 тысяча человек остались без отопления из-за аварии
- Польский союз хоккея на льду выступил против возвращения сборных России
- В Раде заявили о массовой мобилизации молодежи непризывного возраста
- Трамп: Россия и США близки к договоренностям по Украине
- Кушнер: США на переговорах учитывают интересы всех сторон в сфере безопасности
- Рубио намерен поддержать Вэнса при его участии в выборах президента США
- Трамп раскритиковал запрет на импорт дизеля из России