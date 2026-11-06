МИД Японии выразил протест из-за решения по активам Japan Tobacco в РФ

Министерство иностранных дел Японии выразило протест послу России в Токио Николаю Ноздреву из-за решения о передаче российских активов табачного конгломерата Japan Tobacco Inc. под внешнее управление. Об этом пишет Kyodo.

Путин передал во временное управление подразделение Japan Tobacco International

Ранее российский лидер Владимир Путин передал доли компании в производствах РФ под внешнее управление АО «Промышленные активы». Речь идет о долях в ООО «Донской табак», «Переславль-табак», «JTI Елец», «Крес Нева» и «Петро».

JTI работает в России с 1999 года и является крупнейшим в стране производителем табачных изделий, пишет Ura.ru. Компания выпускает продукцию под брендами Winston, Camel, Sobranie, «Русский стиль», «Петр I» и другими.

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ФОТО: РИА Новости
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