Десятки дронов: ВСУ совершили самую массовую атаку на Москву

АТАКА МОСКВЫ БПЛА

Утром 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы ПВО отразили атаку 32 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Раменском городском округе столицы и в Домодедове. Такой информацией располагает редакция на момент написания материала.

«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Очевидцы также сообщали о дронах над Ступино и Серпуховом.

До этого говорилось о 12 сбитых беспилотниках, летевших на Москву. За текущее утро информация о количестве отраженных дронов над Москвой менялась несколько раз. Их число продолжает расти. Сегодняшняя атака ВСУ на столицу стала самой массовой с начала СВО.