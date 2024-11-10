Десятки дронов: ВСУ совершили самую массовую атаку на Москву
Российские силы ПВО сбили украинские дроны в Раменском, Домодедове и Коломне. При этом в деревне Становое в Подмосковье, по предварительной информации, загорелись два дома, есть пострадавшие.
ВСУ вновь атаковали столичный регион дронами. Это уже не первая попытка со стороны украинских военных. Однако в этот день она стала самой массовой. Предыдущая масштабная атака была ровно два месяца назад. При этом в тот раз не обошлось без жертв.
АТАКА МОСКВЫ БПЛА
Утром 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы ПВО отразили атаку 32 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Раменском городском округе столицы и в Домодедове. Такой информацией располагает редакция на момент написания материала.
«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Очевидцы также сообщали о дронах над Ступино и Серпуховом.
До этого говорилось о 12 сбитых беспилотниках, летевших на Москву. За текущее утро информация о количестве отраженных дронов над Москвой менялась несколько раз. Их число продолжает расти. Сегодняшняя атака ВСУ на столицу стала самой массовой с начала СВО.
По информации Telegram-канала «Baza», в результате падения обломков беспилотника в деревне Становое в Раменском районе загорелись два частных дома. По предварительным данным, одно здание разрушено, а у второго горит крыша. Известно, что был поврежден и проезжавший мимо места падения автомобиль. Жители Раменского в Сети говорили о звуках взрывов.
Позже Telegram-канал «112» сообщил о двух пострадавших при атаке ВСУ на Подмосковье. В деревне Становое на месте происшествия работают оперативные службы, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об одной пострадавшей при атаке ВСУ.
«В поселке Становое от осколков пострадала 52-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук — состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации. Обязательно быстро окажем всю необходимую помощь», - написал он в своем Telegram-канале.
В Росавиации заявили об ограничении работы столичных аэропортов Жуковский и Домодедово. Во хабе Внуково также был объявлен план «Ковер». Там были задержаны рейсы на вылет и прилет.
ПРОШЛЫЕ АТАКИ
В прошлый раз ВСУ осуществили атаку беспилотниками на Московский регион 20 октября.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», - написал тогда Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Всего в ту ночь над российскими регионами было сбито 110 украинских дронов.
До этого Москва подверглась массированной атаке со стороны ВСУ ночью 10 сентября. 20 беспилотников были сбиты в Раменском, Подольске, Домодедове, Люберцах и Коломне. Это была самая крупная атака на столичный регион к тому моменту. При этом в тот раз не обошлось без жертв.
Так, в Раменском беспилотник попал в многоэтажный дом на Спортивном проезде. В результате атаки на 11 и 12 этажах здания начался пожар, пострадали десятки квартир. После падения дрона скончалась одна женщина, еще три человека получили ранения.
В тот день также было закрыто сразу несколько столичных аэропортов. Например, во Внуково сотни людей ждали своего вылета более 10 часов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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