Во Владивостоке 21 тысяча человек остались без отопления из-за аварии

Более 21 тысячи жителей Владивостока остались без горячего водоснабжения и отопления из-за аварии на коммунальных сетях. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

«По предварительным данным, в результате повреждения коммунальных сетей без услуг остались более 21 тысячи жителей 98 многоквартирных домов, а также три социально значимых объекта», - указали в ведомстве.

Отключения зафиксированы в центре Владивостока и районе «Первая речка».

Прокуратура контролирует аварийно-восстановительные работы и восстановление коммунальных услуг. Кроме того, надзорное ведомство проверяет соблюдение требований по содержанию и обслуживанию сетей.

Ранее в Ревде Свердловской области произошло аварийное отключение ГТ ТЭЦ, в городе была прекращена подача горячей воды, пишет Ura.ru.

