Во Владивостоке 21 тысяча человек остались без отопления из-за аварии
Более 21 тысячи жителей Владивостока остались без горячего водоснабжения и отопления из-за аварии на коммунальных сетях. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.
«По предварительным данным, в результате повреждения коммунальных сетей без услуг остались более 21 тысячи жителей 98 многоквартирных домов, а также три социально значимых объекта», - указали в ведомстве.
Отключения зафиксированы в центре Владивостока и районе «Первая речка».
Прокуратура контролирует аварийно-восстановительные работы и восстановление коммунальных услуг. Кроме того, надзорное ведомство проверяет соблюдение требований по содержанию и обслуживанию сетей.
Ранее в Ревде Свердловской области произошло аварийное отключение ГТ ТЭЦ, в городе была прекращена подача горячей воды, пишет Ura.ru.
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