В Воронежской области сбили более 15 беспилотников
15 марта 202505:27
Еще более 15 беспилотников ликвидировали в двух районах Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев. Об этом он написал в Telegram-канале.
«В ходе отражения массовой атаки БПЛА... дежурными силами ПВО и средствами РЭБ уничтожено еще больше 15 беспилотников», - отметил губернатор.
Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Ранее Гусев сообщил, что в одном из районов области нейтрализовали как минимум пять БПЛА.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru