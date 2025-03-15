В Воронежской области сбили более 15 беспилотников

Еще более 15 беспилотников ликвидировали в двух районах Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев. Об этом он написал в Telegram-канале.

В Воронежской области уничтожили не менее пяти БПЛА

«В ходе отражения массовой атаки БПЛА... дежурными силами ПВО и средствами РЭБ уничтожено еще больше 15 беспилотников», - отметил губернатор.

Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее Гусев сообщил, что в одном из районов области нейтрализовали как минимум пять БПЛА.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Воронежская ОбластьБеспилотники

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