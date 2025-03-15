«СДАВАЙТЕСЬ!»

Накануне российский президент Владимир Путин в ходе совещания Совбеза РФ объявил, что для реализации призыва президента США Дональда Трампа «пощадить украинских военных» Киев должен отдать приказ бойцам ВСУ сдаться в плен в Курской области. Путин подчеркнул, что в случае сложения оружия украинским войскам в этом регионе будет гарантирована жизнь.

Президент России также заверил, что с пленными будут обращаться гуманно, в соответствии с российским законодательством. При этом Путин добавил, что российские власти расценивают вторжение ВСУ в Курскую область, как акт терроризма.