Плен и жизнь: Путин призвал Киев приказать бойцам ВСУ в Курской области сложить оружие
Путин добавил, что в случае сложения оружия украинским войскам в этом регионе будет гарантирована жизнь.
Президент России Владимир Путин с пониманием воспринял призыв его американского коллеги Дональда Трампа по гуманному обращению с украинскими пленными в Курской области. Российский лидер призвал Киев отдать приказ бойцам ВСУ сдаться в плен в почти освобожденном российскими военными регионе. Путин пообещал, что в таком случае украинским бойцам будут сохранены жизни. Между тем, ВСУ продолжают обстреливать Суджу, даже после ее полного освобождения.
«СДАВАЙТЕСЬ!»
Накануне российский президент Владимир Путин в ходе совещания Совбеза РФ объявил, что для реализации призыва президента США Дональда Трампа «пощадить украинских военных» Киев должен отдать приказ бойцам ВСУ сдаться в плен в Курской области. Путин подчеркнул, что в случае сложения оружия украинским войскам в этом регионе будет гарантирована жизнь.
Президент России также заверил, что с пленными будут обращаться гуманно, в соответствии с российским законодательством. При этом Путин добавил, что российские власти расценивают вторжение ВСУ в Курскую область, как акт терроризма.
«Путин положительно отреагировал на обращение президента США Дональда Трампа по поводу судьбы тысяч украинских военнослужащих, заблокированных и по сути окруженных в Курской области в той зоне, куда вторглись ВСУ. Сигнал президента США услышан, и наш президент гарантировал украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение, если, конечно, Киев пойдет на то, чтобы отдать приказ своим военнослужащим сложить оружие и сдаться в плен», - приводит слова помощника президента РФ Юрия Ушакова РИА Новости.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал решение Путина гуманным, но заявил, что украинские военные, заблокированные в Курской области, будут уничтожены, если откажутся сложить оружие и сдаться в плен.
14 марта Трамп в одной из соцсетей опубликовал пост с просьбой к своему российскому коллеге «пощадить полностью окруженные» силы ВСУ. Политик также отметил высокие шансы разрешения украинского конфликта.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вечером 13 марта Путин встретился со спецпредставителем Трампа Стивеном Уиткоффом. Официальный представитель Кремля рассказал, что американская сторона предоставила России дополнительные сведения, а президент через Уиткоффа передал для Трампа «информацию и допсигналы».
ОСВОБОЖДЕНИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И УДАРЫ ПО СУДЖЕ
На этой неделе российские военные почти полностью освободили Курскую область. Регион даже успел посетить Владимир Путин.
13 марта командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления МО РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что в Курской области осталось освободить пять населенных пунктов. Позже в Министерстве обороны России сообщили, что российские военные в этом регионе освободили Гончаровку.
До этого капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин в беседе с НСН говорил, что в настоящий момент полное освобождение Курской области займет пару недель.
«Исходя из того, что происходит на всех направлениях, полное освобождение Курской области — это вопрос ближайшего времени. Думаю, это неделя-две, наши бойцы профессионалы и очень мотивированы. Наши действия по окружению врага продолжаются, мы подорвали мосты, огневое воздействие было большое. За несколько дней было освобождено порядка семи-восьми населенных пунктов в Курской области. Оборона противника рушится», - отметил он.
Одной из главных операций в области стало освобождение Суджи. Очистка города от подразделений ВСУ началась еще 8 марта. О его полном освобождении Минобороны России отчиталось 13 марта. Однако и после освобождения Суджи ВС России ВСУ продолжили обстрел города.
Так, 14 марта врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что украинская сторона нанесла удар по зданию краеведческого музея в Судже. По его словам, в результате обстрела погибла одна женщина, еще двое человек были ранены. Хинштейн добавил, что удар полностью разрушил историческое здание, известное как дом Чупилова — памятник архитектуры конца XIX века.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела краеведческого музея в Судже. В СК уточнили, что расследование ведется по фактам совершения террористического акта и повреждения объекта культурного наследия.
До этого депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал разгром группировки ВСУ в приграничной части Курской области переломным моментом конфликта, передает РИА Новости.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что российским войскам не нужно останавливаться на освобождении Курской области, а стоит идти дальше, освобождая Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области.
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