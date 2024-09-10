Пострадавшие и пожар в Раменском: Более 140 беспилотников перехватили над 9 регионами РФ

По уточненным данным Минобороны РФ, только над Брянской областью в ночь на 10 сентября было сбито более 70 дронов ВСУ.

В ночь на 10 сентября над регионами России были сбиты 144 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

Только в Брянской области ПВО ликвидировала 72 дрона, сообщил в Минобороны. В результате этой атаки никто не пострадал.

Над территорией России нейтрализовали 144 украинских беспилотника

УДАР ПО РЕГИОНАМ

В Курской области сбиты по уточненным данным Минобороны РФ, в небе над регионов сбито 14 БПЛА. Глава региона Алексей Смирнов сообщении также напомнил местным жителям о том, что при обнаружении обломков беспилотника важно не подходить к ним и не трогать, сообщим о находке в экстренные службы.

Семь беспилотников ликвидированы в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах Калужской области. На местах уничтожения продолжают работать оперативные группы. По предварительным данным жертв и разрушений инфраструктуры нет, сообщил в Telegram-канале глава региона Владислав Шапша.

Еще 13 беспилотников были сбито над территорией Тульской области, также следует из сводки Минобороны. Уточняется, что падение обломков произошло на одном из объектов топливного-энергетического комплекса. Пострадавших в ходе инцидента нет.

В Липецкой области также была отражена атака противника, БПЛА сбиты в Елецком районе, Липецком и Воловском муниципальных округах региона, сообщил в Telegram-канале глава области Игорь Артамонов. Там тоже обошлось без пострадавших. По данным Минобороны, в небе над регионом было сбито четыре беспилотника.

Еще восемь беспилотников ликвидированы в Белгородской области, пять – в Воронежской области и один над территорией Орловской области, заявили в Минобороны РФ.

В аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском» сняли ограничения

МОСКОВСКИЙ РЕГИОН: САМАЯ МАССОВАЯ АТАКА

В Подмосковье минувшей ночью сбиты 20 беспилотников ВСУ в Раменском, Подольске, Домодедово, Люберцах и Коломне. Атаки случались и раньше, но о таком количестве ни власти, ни Минобороны ранее не сообщали.

Известно о ликвидации шести дронов в Раменском. Судя по видео в соцсетях, при попадании одного из дронов произошел пожар на 11-12 этажах жилого дома. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что загорелся многоквартирный дом на Спортивном проезде. По уточненным данным в ходе атаки погибла 46-летняя женщина, еще трое людей пострадали. При этом изначальная ситуация о гибели девятилетнего ребенка не подтвердилась. На месте продолжают работать экстренные службы. Открытое возгорание ликвидировано.

Специалисты экстренных служб также устраняют последствия падения обломков сбитого беспилотника в районе аэропорта «Жуковский» и в Троицком административном округе, там осколки дрона упали на территории частного домовладения. Из-за обломков беспилотника перекрыто движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы.

На фоне атаки БПЛА в московских аэропортах к 8:00 задерживались десятки рейсов: их начали переносить на вылет и прилет с 01:30. В «Жуковском» с опозданием ожидался вылет пяти рейсов. Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани, аэропорт закрыт на прилет и вылет. Так, согласно онлайн-табло «Домодедово», отложены отправления в Дубай, Анталью, Калининград Владикавказ и по ряду других направлений. Пассажиры также ожидают вылеты из «Внуково» Душанбе, Даламан и Термез. Аэропорт также столкнулся со сложностями приема самолетов, восемь рейсов были перенаправлены в «Шереметьево», три – в Пулково в Санкт-Петербурге, еще два – в Самару.

К 8:12 по московскому времени Росавиация сообщила, что ограничения на прием и отправку воздушных судов во «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском» сняты.

Ранее рекордная по массовости атака украинских беспилотников была зафиксирована 1 сентября. Тогда, по данным Минобороны РФ, силы ПВО перехватили 158 дронов в 15 регионах страны, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Штокал
ТЕГИ:ПВОРоссияВСУБеспилотники

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