Пострадавшие и пожар в Раменском: Более 140 беспилотников перехватили над 9 регионами РФ

УДАР ПО РЕГИОНАМ

В Курской области сбиты по уточненным данным Минобороны РФ, в небе над регионов сбито 14 БПЛА. Глава региона Алексей Смирнов сообщении также напомнил местным жителям о том, что при обнаружении обломков беспилотника важно не подходить к ним и не трогать, сообщим о находке в экстренные службы.

Семь беспилотников ликвидированы в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах Калужской области. На местах уничтожения продолжают работать оперативные группы. По предварительным данным жертв и разрушений инфраструктуры нет, сообщил в Telegram-канале глава региона Владислав Шапша.

Еще 13 беспилотников были сбито над территорией Тульской области, также следует из сводки Минобороны. Уточняется, что падение обломков произошло на одном из объектов топливного-энергетического комплекса. Пострадавших в ходе инцидента нет.

В Липецкой области также была отражена атака противника, БПЛА сбиты в Елецком районе, Липецком и Воловском муниципальных округах региона, сообщил в Telegram-канале глава области Игорь Артамонов. Там тоже обошлось без пострадавших. По данным Минобороны, в небе над регионом было сбито четыре беспилотника.

Еще восемь беспилотников ликвидированы в Белгородской области, пять – в Воронежской области и один над территорией Орловской области, заявили в Минобороны РФ.