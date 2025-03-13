Под Тамбовом при атаке БПЛА было частично повреждено предприятие
Инфраструктура предприятия в Тамбовской области была повреждена после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Первышов в своем Telegram-канале.
Как отметил врио губернатора, утром 13 марта БПЛА рухнули в Моршанском муниципальном округе за пределами населенных пунктов.
«В результате была частично повреждена инфраструктура одного из предприятий», - подчеркнул Первышов.
Сведений о погибших или пострадавших не поступало.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 13 марта над шестью регионами России ликвидировали 77 украинских беспилотников, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru