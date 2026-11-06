Трамп раскритиковал запрет на импорт дизеля из России

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал закон, фактически блокирующий импорт дизельного топлива из России в страну.

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Трансляцию его выступления было опубликовано на YouTube-канале администрации США. Журналисты спросили у президента, как он намерен поступить с этим законом, который был принят Конгрессом и подписан 46-м прошлым президентом Джо Байденом.

«Тогда это, наверное, довольно плохой закон. Конечно, я его рассмотрю», — указал Трамп.

Ранее в США призвали порты не принимать танкеры с дизелем из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ТопливоРоссияСанкции Против РоссииСШАДональд Трамп

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