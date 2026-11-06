Трамп: Россия и США близки к договоренностям по Украине
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что убежден в том, что Москва и Вашингтон близки к договоренностям не только по урегулированию ситуации вокруг Украины, но и по безопасности в Европе в целом.
Он анонсировал крупное соглашение, которое будет затрагивать больше, чем Украину. «Это будет очень крупная [договоренность]. Она будет затрагивать больше, чем Украину», - омтетил глава Белого дома.
Ранее зять президента Джаред Кушнер сказал, что администрация США при проведении консультаций по урегулированию конфликта вокруг Украины стремится принять во внимание интересы всех сторон в области безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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