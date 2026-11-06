Трамп: Россия и США близки к договоренностям по Украине

Он анонсировал крупное соглашение, которое будет затрагивать больше, чем Украину. «Это будет очень крупная [договоренность]. Она будет затрагивать больше, чем Украину», - омтетил глава Белого дома.

Ранее зять президента Джаред Кушнер сказал, что администрация США при проведении консультаций по урегулированию конфликта вокруг Украины стремится принять во внимание интересы всех сторон в области безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

