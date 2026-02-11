Невыданный диплом? Из-за чего произошла стрельба в колледже Анапы
Студент анапского колледжа устроил стрельбу, в результате которой погиб охранник учебного заведения.
Один человек погиб при стрельбе в колледже в Анапе, сообщил губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
«На данный момент, есть один погибший, охранник, который первый принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в техникум. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал глава региона.
По предварительной информации, два человека получили ранения средней тяжести, добавил Кондратьев. По его словам, на месте происшествия сейчас дежурят бригады скорой помощи. Все медицинские учреждения Анапы готовы принимать пострадавших.
«Это чудовищное преступление, благодарен силовым структурам, сотрудникам Росгвардии, которые среагировали оперативно и не допустили больших жертв», — добавил глава региона.
Улица Промышленная, где расположен техникум, остается оцепленной.
В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что стрелявший — студент техникума. Его возраст не уточняется. В то же время Telegram-канал Baza пишет, что речь идет о 17-летнем подростке. СМИ отмечают, что подросток был вооружен охотничьим ружьем ТОЗ-34ЕР, которое взял у родственников.
Стрелявший задержан сотрудниками Росгвардии. Региональная прокуратура начала проверку.
По данным Telegram-канала Baza, студенты техникума забаррикадировались в аудитории после сообщений о выстрелах. Как рассказали учащиеся журналистам, сначала они услышали крики на улице и увидели в окне бегущих людей. После этого студенты закрыли дверь и оставались в помещении, ожидая, пока ситуация не стабилизируется.
Как сообщил Telegram-канал Mash, во время нападения было слышно пять-шесть выстрелов. После этого учащимся дали указание закрыться в аудиториях и заблокировать двери столами и стульями.
ПРИЧИНЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
По данным Mash, студент устроил стрельбу из-за невыданного диплома: якобы он передал взятку в 500 тысяч рублей, чтобы получить документ раньше, но его обманули.
Журналисты, изучившие соцсети стрелка, обратили внимание на то, что молодой человек предупреждал о грядущей атаки на учебное заведение. Так, за два дня до вооруженного нападения на учащихся студент публиковал в своих соцсетях фото и видео преступников, ранее нападавших на учебные заведения. Сегодня, 11 февраля, на улицу Промышленную он пришел полностью в черной одежде с патронташем и охотничьим ружьем.
Кроме того, в анапском техникуме регулярно проводились всероссийские учения по антитеррористической защищенности. В официальных постах подчеркивалось наличие круглосуточного видеонаблюдения, охраны и регулярных тренировок по действиям в чрезвычайных ситуациях. В течение 2025 года студенты участвовали в военно-тактических играх, краевых этапах военно-патриотических соревнований и спартакиадах допризывной молодежи. Команда техникума занимала призовые места, в том числе вторые — в игре «Рекрут» и в военно-спортивных соревнованиях. На базе техникума проходили встречи с представителями военного комиссариата Анапы. Студентам рассказывали о службе по контракту, подразделениях операторов БПЛА и мерах социальной поддержки военнослужащих.
ПЯТОЕ НАПАДЕНИЕ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ
Нападение в Анапе стало пятым ЧП подобного рода за последние две недели. Так, 3 февраля девятиклассник устроил стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии №16. Сообщалось, что подросток сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. Тогда пуля задела преподавателя истории, с которым у нападавшего были разногласия. Самого злоумышленника задержали.
В тот же день в Красноярском крае в Кодинске девочка в школе напала с ножом на сверстницу. По данным регионального ГСУ СК России, причиной нападения 14-летней школьницы на сверстницу стал конфликт с учителем.
На следующий день, 4 февраля, в Красноярске восьмиклассница подожгла кабинет и напала на детей с молотком. В результате ЧП пострадали пять человек, в том числе сама поджигательница. По данным регионального Минздрава, троих детей госпитализировали с ожогами.
Позже, 7 февраля, подросток с ножом напал на общежитие медицинского университета в Уфе, в котором проживают иностранные студенты. В результате инцидента пострадали минимум шесть человек, двое раненых находятся в тяжелом состоянии.
ВИНОВАТЫ ФИЛЬМЫ И ИГРЫ?
Общественники, родители и психологи винят фильмы, игры и обстановку в обществе, а охрана уверяет, что не может «залезть ребенку в голову», чтобы предотвратить ЧП.
Проблема детской и подростковой агрессии кроется в обилии жестоких фильмов и игр, поэтому нужно на федеральном уровне принять меры, ограждающие детей от такого контента. Об этом в пресс-центре НСН заявлял омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
«Нужно понимать, что нервная система у человека формируется до 18 лет. Наша задача максимально оградить ребенка от такого информационного поля. В том числе потому, что у детей нет навыков ставить психологический барьер. Одно из решений – поставить барьер на федеральном уровне, не запретить, а оградить детей от использования тех игр и фильмов, которые могут побуждать к агрессии. Должна быть маркировка (которая уже есть), но для тех организаций, кто не использует эту маркировку, нужны санкции», — говорил Володарский.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, в свою очередь, призывала защитить детей от деструктивного контента, распространяемого в соцсетях.
«У нас сейчас повышены меры безопасности в школах. Но стоит заметить, что если кто-то хочет причинить вред другим людям, то это можно сделать и подручными средствами. Сегодня, возможно, сработал вирусный эффект того, что вчера в СМИ активно обсуждали новость из Петербурга. Подобное может сработать как детонатор, как спусковой крючок для тех, у кого неустойчивая психика. Поэтому очень важно аккуратно распространять такие новости. Ни в коем случае нельзя указывать фамилии и имена тех людей, которые совершают такие действия, нельзя выкладывать фото и видео. Все это может возыметь эффект «колумбайна» («Колумбайн» - движение, которое признано в России террористическим и запрещено). Сама информация может стать провоцирующим фактором», — говорила собеседница НСН.
В ответ оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова заявляла НСН, что школьники при желании могут создать анонимные аккаунты в соцсетях, и даже родители не узнают, какие материалы они там публикуют. Поэтому вместо мониторинга личных страниц стоит сосредоточить внимание на сообществах с деструктивным контентом.
«Наверное, правоохранительные органы должны следить за контентом. У родителей это также часть обязанностей по воспитанию детей. Однако сложно сказать – должны, многое зависит от доверительных отношений. Слово «следить», в принципе, не очень хорошее в этом контексте. Если ребенок открыт, он родителям что-то расскажет, они, может быть, вовремя заметят. Подростки найдут способы завести аккаунты под чужими именами. Никто это не отследит, по крайней мере, родители не справятся с этой задачей. Попытка все контролировать приводит к большей закрытости. Важно работать не столько с конкретным ребенком, сколько с сообществами с деструктивным контентом. Как правило, в этих сообществах есть организаторы с определенными целями. Редко ребенок сам придумывает что-то такое. Если он поделился тем, что вызывает опасения, надо поговорить. К сожалению, школа в силу своей специфики часто работает в репрессивной модели, вроде как это проще и быстрее», — заявила Мирясова.
А ЧТО С ОХРАНОЙ?
После подобных ЧП общественники и депутаты призывают выдавать огнестрельное оружие охранникам школ. Но вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности», председатель правления Союза саморегулируемых организацией негосударственной сферы безопасности Сергей Силивончик говорил в пресс-центре НСН, что охранные организации сегодня отказываются от охраны социальных объектов, потому что это риск, несопоставимый с той прибылью, которую они потенциально могут получить.
«Проблема нападения на школьные учреждения в том, что это внутренняя угроза. Охранник не понимает, когда школьник решит совершить преступление. Люди, которые занимаются обеспечением безопасности в школах, рискуют. Человек, который подписал контракт на охрану, это потенциально сиделец, как и охранник на посту. Потому что в этой проблеме столько темных пятен, что гораздо проще осудить охранника и руководителя образовательной организации. Охранник не может физически осмотреть каждого ребенка, по каким критериям? Как выявить, кто решит принести с собой нож. Охранные организации сегодня отказываются от охраны социальных объектов, потому что это риск, несопоставимый с той прибылью, которую они потенциально могут получить», — заявлял он.
Он также призывал не винить школьную охрану в плохом качестве ее работы, если сам заказчик озабочен больше экономией денег, чем поиском профессионалов для обеспечения безопасности.
