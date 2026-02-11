В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что стрелявший — студент техникума. Его возраст не уточняется. В то же время Telegram-канал Baza пишет, что речь идет о 17-летнем подростке. СМИ отмечают, что подросток был вооружен охотничьим ружьем ТОЗ-34ЕР, которое взял у родственников.

Стрелявший задержан сотрудниками Росгвардии. Региональная прокуратура начала проверку.



По данным Telegram-канала Baza, студенты техникума забаррикадировались в аудитории после сообщений о выстрелах. Как рассказали учащиеся журналистам, сначала они услышали крики на улице и увидели в окне бегущих людей. После этого студенты закрыли дверь и оставались в помещении, ожидая, пока ситуация не стабилизируется.

Как сообщил Telegram-канал Mash, во время нападения было слышно пять-шесть выстрелов. После этого учащимся дали указание закрыться в аудиториях и заблокировать двери столами и стульями.

ПРИЧИНЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



По данным Mash, студент устроил стрельбу из-за невыданного диплома: якобы он передал взятку в 500 тысяч рублей, чтобы получить документ раньше, но его обманули.

Журналисты, изучившие соцсети стрелка, обратили внимание на то, что молодой человек предупреждал о грядущей атаки на учебное заведение. Так, за два дня до вооруженного нападения на учащихся студент публиковал в своих соцсетях фото и видео преступников, ранее нападавших на учебные заведения. Сегодня, 11 февраля, на улицу Промышленную он пришел полностью в черной одежде с патронташем и охотничьим ружьем.

Кроме того, в анапском техникуме регулярно проводились всероссийские учения по антитеррористической защищенности. В официальных постах подчеркивалось наличие круглосуточного видеонаблюдения, охраны и регулярных тренировок по действиям в чрезвычайных ситуациях. В течение 2025 года студенты участвовали в военно-тактических играх, краевых этапах военно-патриотических соревнований и спартакиадах допризывной молодежи. Команда техникума занимала призовые места, в том числе вторые — в игре «Рекрут» и в военно-спортивных соревнованиях. На базе техникума проходили встречи с представителями военного комиссариата Анапы. Студентам рассказывали о службе по контракту, подразделениях операторов БПЛА и мерах социальной поддержки военнослужащих.

