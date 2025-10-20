Россиянам объяснили, как уберечь детей от вербовки в соцсетях

По его словам, также необходимо установить ограничение, чтобы контента ребёнка могли видеть только его друзьями, и включить запретит на получение сообщений от незнакомцев.

Эксперт указал, что кроме технических средств важной частью защиты является беседа.

«Спокойно и без запугивания расскажите, что вербовщики могут маскироваться под сверстников, предлагать деньги, угрожать или шантажировать. Главная их уловка — требование сохранить все в тайне от родителей», — подчеркнул Бедеров.

Он добавил, что если ребёнок все же столкнулся с вербовщиком, то необходимо прекратить переписку и обратиться к правоохранителям.

Ранее депутат Госдумы Ирина Яровая заявила о внесении законопроекта о наказании вплоть до пожизненного срока для организаторов диверсионных сообществ, вовлекших в свою деятельность несовершеннолетних, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».