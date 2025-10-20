Россиянам объяснили, как уберечь детей от вербовки в соцсетях
Чтобы защитить детей от вербовки террористами в соцсетях и мессенджерах следует установить приложения для родительского контроля. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.
По его словам, также необходимо установить ограничение, чтобы контента ребёнка могли видеть только его друзьями, и включить запретит на получение сообщений от незнакомцев.
Эксперт указал, что кроме технических средств важной частью защиты является беседа.
«Спокойно и без запугивания расскажите, что вербовщики могут маскироваться под сверстников, предлагать деньги, угрожать или шантажировать. Главная их уловка — требование сохранить все в тайне от родителей», — подчеркнул Бедеров.
Он добавил, что если ребёнок все же столкнулся с вербовщиком, то необходимо прекратить переписку и обратиться к правоохранителям.
Ранее депутат Госдумы Ирина Яровая заявила о внесении законопроекта о наказании вплоть до пожизненного срока для организаторов диверсионных сообществ, вовлекших в свою деятельность несовершеннолетних, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам объяснили, как уберечь детей от вербовки в соцсетях
- Потом не оторвать: Врач призвала не давать сладкое детям до трех лет
- Лидер рок-группы Green Grey Андрей Яценко умер в возрасте 55 лет
- В Госдепе рассказали подробности телефонного разговора Рубио с Лавровым
- Психолог рассказала, как родителям пережить подростковый возраст ребенка
- Будут шифроваться: К чему приведет «пожизненное» за привлечение детей к диверсиям
- СМИ: Макрон встретился с Саркози перед его заключением в тюрьму
- Шойгу анонсировал новый учебник географии
- Продюсер Reflex заявил, что его сын-музыкант отказывается от помощи звездных родителей
- В Госдуме предложили распространить онлайн-доставку лекарств на всю страну
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru