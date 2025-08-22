«Огромный спрут»: Кто вербует российских блогеров для создания деструктивного контента

Те, кто работают против России, вкладывают сотни миллионов и миллиардов долларов в вербовку блогеров, рэперов и журналистов, сказал НСН Александр Солонкин.

В 2022 году около 20 тысяч неправительственных организаций в нашей стране занимались вербовкой рэперов, блогеров и журналистов, рассказал в пресс-центре НСН председатель Экспертного совета по молодежной политике, культуре, просвещению и детской безопасности Госдумы Александр Солонкин.

«Должна наконец появиться единая государственная программа по борьбе с детским деструктивным контентом. Сегодня такого нет, но есть порядка 34 основных метрик в этой сфере. Все помнят нашумевшие группы «Синий кит», известные по ряду громких дел, связанных с подстрекательством к самоубийству. Потом посыпались игры, когда маленьким детям писали с призывом открыть газ, когда все спят. Все страшное - подростковый суицид, вовлечение в АУЕ-движение (признано экстремистским и запрещено в РФ) пышным цветом цвело на Урале. Помните скулшутинг («Колумбайн» («Скулшутинг») — движение признано террористическим) в Керчи? Был ужас еще и после трагедии, когда были созданы сотни якобы детских аккаунтов, которые романтизировали образ стрелка и оправдывали его действия. Те, кто против нас работают, вкладывают сотни миллионов и миллиардов долларов, создают разного рода международные фонды, которые заходят к нам через НКО. Никита Михалков каждый день трубит об этом в своей передаче. Статистика только по 2022 году говорит о том, что действует порядка 20 тысяч неправительственных организаций, так или иначе занимающихся вербовкой рэперов, молодых блогеров, журналистов. Там идет узкое сегментирование. Это огромный спрут. Я призываю к системной работе», - сказал собеседник НСН.

Ранее глава отдела экспертиз и социогуманитарных исследований Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, религиовед Игорь Иванишко заявил в пресс-центре НСН, что в России стали пристально следить за похожими на секты организациями.

ФОТО: НСН
