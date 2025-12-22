Депутат Свинцов объяснил смысл грядущих ограничений в соцсетях

Как добавил собеседник НСН, также для обеспечения безопасности важно, чтобы каждый аккаунт в соцсетях был верифицирован.

«Также важно ограничить контент, который генерируется ботами. Создаются миллионы аккаунтов фейковых, с них льются миллионы единиц контента. Как государство будет действовать? Ограничит регистрацию не только пользователям до 14 лет, но и фейковым аккаунтам. Каждый аккаунт должен будет подтверждаться через «Госуслуги». Иначе миллионы единиц контента можно сгенерировать и залить на миллионы аккаунтов. Сама соцсеть иногда блокирует эти аккаунты через месяц, а иногда вообще не блокирует. Поэтому, конечно, государство пойдет по этому пути – тот уровень падения общества уже большой. У нас уже стерты какие-то моральные ориентиры, а даже 1% того цифрового ужаса не произошел. Надеюсь, меня услышат коллеги по Госдуме, и мы достаточно быстро все отрегулируем. Мы должны идти по направлению жесточайшего ограничения в Интернете в интересах общества. Чтобы общество понимало, что государство его защищает и по линии кибербезопасности, и по линии цифрового контента», - заявил Свинцов.

Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец сообщила, что большинство родителей сегодня готовы запретить соцсети для детей, чтобы обеспечить их безопасность, передает «Радиоточка НСН».

