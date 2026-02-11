Авиакомпания «Россия» выполнит несколько рейсов с Кубы в Россию с 12 февраля

Отмечается, что это связано со сложностями с заправкой топливом самолётов на Кубе. Как пишет RT, по этой причине с 12 февраля будет выполнен ряд рейсов только из Гаваны и Варадеро в Москву.

«Остальным категориям пассажиров будет предложен возврат денежных средств», - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что российских туристов начали массово выселять из отелей на Кубе из-за топливного кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

