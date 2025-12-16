«Запретим ножи?»: В России предложили психологическую помощь заигравшимся подросткам

Психолог Куликова-Цай в пресс-центре НСН назвала нехватку социальной поддержки подростков важной проблемой.

Из-за того, что дети очень много времени проводят в видеоиграх, у них пропадает критическое мышление, они не могут трезво оценивать собственные действия, заявила в пресс-центре НСН психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай.

Подросток в балаклаве 16 декабря напал на Успенскую школу в Подмосковье. По данным СК, один ребенок скончался от полученного ранения. Куликова-Цай отметила, что всему виной нехватка социальной поддержки подростков.

«Это связано с играми, с тем же самым Roblox. Я хорошо знаю, что это такое. У меня много детей и они играют безбожно много, но я очень критичная мать. Если бы родители уделяли достаточно внимания своим детям, то ситуация была бы проще. Вероятно, нам нужно вводить в школах и детских садах не то что "час психолога", а целую систему поддержки, чтобы обучить подростков жизни. Они видят, что происходит в играх, у них нет критического мышления, они не могут оценивать свои действия трезво и здраво. Им кажется, что схватить нож и побежать убивать — это сюр. Но мы же не хотим запретить все ножи, ведь не нож виноват, а нехватка социальной поддержки», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, в современном мире многие люди чувствуют себя брошенными.

«У нас люди оказались брошенными. Мы столько сил тратим на то, чтобы реализовываться в другом, что упускаем то важное, что составляет наше общество. Наши подростки — это наше будущее. Если мы ими не занимаемся, то на что же мы рассчитываем?» — добавила психолог.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в пресс-центре НСН заявил, что преступления, совершенные детьми, являются результатом отказа образовательной системы от воспитательной функции.

