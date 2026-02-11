Кабмин внес в Госдуму поправки о продлении выплат многодетным семьям

Речь идёт о ситуациях, когда семьи лишаются господдержки при небольшом увеличении зарплаты у родителей.

Согласно документу, при превышении одного прожиточного минимума в пределах 10% семьям продлят выплаты ещё на один год, но в размере 50% прожиточного минимума.

«Рассчитываем, что поправки будут приняты депутатами оперативно и распространят свое действие с 1 января текущего года», — отметил глава кабмина.

Мишустин добавил, что точная сумма выплаты будет зависеть от региона.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ в мерах поддержки многодетным семьям при небольшом превышении порога нуждаемости – это ошибка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».