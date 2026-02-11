Суд арестовал соучастника покушения на генерал-лейтенанта Алексеева
Замоскворецкий районный суд Москвы отправил в СИЗО соучастника покушения на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Уточняется, что речь идёт о сыне ранее арестованного Виктора Васина - Павле Васине, который участвовал в слежке за российскими военными
«В отношении обвиняемого Васина П. судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 апреля 2026 года», — говорится в сообщении.
Ранее в ФСБ заявили, что исполнитель и его пособник, задержанные за покушение на убийство Алексеева, признали вину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
