Подросток в балаклаве напал на Успенскую школу в Подмосковье. По данным Следственного комитета, один ребенок скончался от полученного ранения. В соцсетях обсуждаются фотографии и видео момента нападения, которые школьник публиковал в своем Telegram-канале. В МВД сообщили, что школьник был приверженцем «деструктивного молодежного течения». Злоумышленник задержан, его мотивы выясняются. Это уже второй случай нападения на школу за два дня. 15 декабря парень напал с ножом на учительницу математики, к которой не хотел ходить на дополнительные занятия.

Волынец допустила, что обсуждения в соцсетях и СМИ нападений на школы могут возыметь «вирусный эффект» и сподвигнуть на преступления детей с неустойчивой психикой.

«У нас сейчас повышены меры безопасности в школах. Но стоит заметить, что если кто-то хочет причинить вред другим людям, то это можно сделать и подручными средствами. Сегодня, возможно, сработал вирусный эффект того, что вчера в СМИ активно обсуждали новость из Петербурга. Подобное может сработать как детонатор, как спусковой крючок для тех, у кого неустойчивая психика. Поэтому очень важно аккуратно распространять такие новости. Ни в коем случае нельзя указывать фамилии и имена тех людей, которые совершают такие действия, нельзя выкладывать фото и видео. Все это может возыметь эффект «колумбайна» («Колумбайн» - движение, которое признано в России террористическим и запрещено). Сама информация может стать провоцирующим фактором», — сказала собеседница НСН.