Волынец призвала запретить детям соцсети на фоне нападения на школу в Подмосковье
Ирина Волынец в эфире НСН призвала защитить детей от деструктивного контента, распространяемого в соцсетях.
К каждому подростку невозможно приставить полицейского с целью снижения рисков нападений на учителей и одноклассников, важно работать с душами детей, ограждая их от негативного контента, заявила НСН председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Подросток в балаклаве напал на Успенскую школу в Подмосковье. По данным Следственного комитета, один ребенок скончался от полученного ранения. В соцсетях обсуждаются фотографии и видео момента нападения, которые школьник публиковал в своем Telegram-канале. В МВД сообщили, что школьник был приверженцем «деструктивного молодежного течения». Злоумышленник задержан, его мотивы выясняются. Это уже второй случай нападения на школу за два дня. 15 декабря парень напал с ножом на учительницу математики, к которой не хотел ходить на дополнительные занятия.
Волынец допустила, что обсуждения в соцсетях и СМИ нападений на школы могут возыметь «вирусный эффект» и сподвигнуть на преступления детей с неустойчивой психикой.
«У нас сейчас повышены меры безопасности в школах. Но стоит заметить, что если кто-то хочет причинить вред другим людям, то это можно сделать и подручными средствами. Сегодня, возможно, сработал вирусный эффект того, что вчера в СМИ активно обсуждали новость из Петербурга. Подобное может сработать как детонатор, как спусковой крючок для тех, у кого неустойчивая психика. Поэтому очень важно аккуратно распространять такие новости. Ни в коем случае нельзя указывать фамилии и имена тех людей, которые совершают такие действия, нельзя выкладывать фото и видео. Все это может возыметь эффект «колумбайна» («Колумбайн» - движение, которое признано в России террористическим и запрещено). Сама информация может стать провоцирующим фактором», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, к каждому школьнику невозможно приставить полицейского, поэтому важно оградить детей от деструктивного контента.
«Здесь, конечно, нужно работать прежде всего с душой ребенка. Меры безопасности это, конечно, замечательно, но убить можно даже голыми руками, если есть такое желание. Мы не сможем каждому школьнику приставить полицейского. Это все идеология. Очень многое определяет среда, в которой находится ребенок, в том числе информационная. Ребенок выбирает себе героев и кумиров. Если антигерой становится кумиром ребенка, то это страшно. Должна проводиться большая комплексная работа не только родителей, педагогов и наставников, но и государства. Деструктивная информация активно распространяется через соцсети. Поэтому я выступала за запрет соцсетей для детей младше 14 лет, а с 14 до 18 лет — с согласия родителей. Ребенка надо максимально оградить от негативной информации», — указала Волынец.
СМИ публикуют фото шлема школьника с националистическими лозунгами. Также известно, что перед нападением подросток шел по школе с вопросом «Кто вы по национальности?». Также у напавшего на школу подростка были замечены нашивки с лозунгом No lives matters (никакие жизни не важны). Это неформальное объединение, которое скорее нельзя назвать организацией, потому что у нее нет лидера, но приверженцы этого движения выступают за насилие, терроризм и уничтожение человечества. Зародилось оно в США. Движение получило известность как раз из-за нападений и убийств. В США организацию классифицируют, как террористическую.
NLM тесно связана с онлайн-сообществами, такими как «Маньяки культ убийц» (экстремистское движение, запрещено) и прочими сообществами, пропагандирующими садизм и убийства.
